鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-07-08 07:40

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全球最大主權財富基金－挪威主權財富基金掌門人 Nicolai Tangen 近日就美國債務問題發出警告，引發國際金融市場高度關注。這位挪威投​​資銀行執行長在《Opening Bid》播客節目中說：「我們確實注意到美國預算赤字相當龐大，這不僅是美國的問題，更是全球性現象。」

全球投資人注意！挪威主權基金示警：美國債務風險一觸即發 恐摧毀全球經濟（圖：Shutterstock）

Tangen 的擔憂正值美國國債規模突破關鍵臨界點之際，加上美國總統川普上周五 (4 日) 簽署立法的《大而美法案》，預計將在未來十年增加多達 3.3 兆美元的債務負擔。

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根據國際貨幣基金 (IMF) 數據顯示，目前全球債務總額已高達 100 兆美元，而美國債務問題尤其突出。

Tangen 在播客中說：「根據我們的觀察，美國正處於一種特殊地位，因為美元作為全球儲備貨幣的特殊性，但危險在於投資人可能隨時會認為債務水平過高，進而要求更高的收益率作為補償。」他的擔憂並非空穴來風，當前美國赤字佔 GDP 比例已超過 6%。

作為全球最具影響力的機構投資人之一，挪威主權財富基金對美國國債問題有著獨特的視角。該基金成立於 1990 年，旨在管理挪威石油收入，目前管理資產超過 2.8 兆美元，持有全球 9000 家上市公司近 1.5% 的股份。

在挪威主權財富基金的投資組合中，科技巨頭佔據重要位置，其中微軟便是最大持股，前十大持股佔比達 20%，這種高度集中的科技股配置也帶來了新的風險結構。

值得注意的是，Tangen 的警告與許多獨立機構的分析不謀而合。

美國耶魯大學、華頓商學院和國會預算辦公室 (CBO) 此前指出，川普政府的預算計畫未來十年將讓美國赤字增加數兆美元。

美國財經媒體《CNBC》專題節目《美國的赤字清算》已深入探討這一問題的潛在影響，採訪了包括美國前財長魯賓、橋水基金創始人達里歐在內的多位權威人士。

市場風險方面，達里歐警告美國正顯現債務週期晚期的典型跡象，未來三年出現危機的機率高達 50%。雖然債市尚未對新的預算計畫做出明顯反應。經濟層面，持續赤字恐致通膨上升、利率高企，擠壓私人投資空間，並削弱政府應對危機的能力。

前美國參謀長聯席會議主席 Michael Glenn Mullen 更指出，國家債務已成為對美國國安最大威脅，特別是當美國利息支出超過國防開支時，恐預示著經濟霸權的衰落。

時間緊迫性是各方關注的焦點。華頓商學院預算模型顯示，美國可能只有不到 20 年的時間來調整財政軌跡。美國前財長魯賓警告說：「我們可能正進入未知領域，現在就該做好準備，在市場迫使我們採取行動之前。」