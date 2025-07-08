鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 00:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (7 日) 報導，自川普宣布與葉門「青年運動」(Houthis)達成停火協議以來，紅海再度爆發襲擊事件。一艘商船周日遭青年運動攻擊，船員被迫棄船，成為 5 月停火以來首次攻擊行動。以色列軍方隨後對青年運動控制區發動空襲，雙方再度升高軍事衝突。

紅海再爆衝突！青年運動襲擊貨輪 以色列首度空襲葉門(圖：REUTERS/TPG)

青年運動重啟紅海攻擊 以色列首度空襲葉門

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根據英國皇家海軍中東海域監控任務通報，以及多家海事公司說法，這艘掛著賴比瑞亞旗幟、希臘船東所有的散裝貨輪「Magic Seas」，在接近葉門荷台達港附近航行時遭到小型武器與火箭彈襲擊。船體進水，船員被迫緊急棄船。

青年運動組織聲稱，該船隸屬於一家違反其對「被占領巴勒斯坦港口」進出禁令的公司，強調其攻擊行動是為了聲援加薩的巴勒斯坦人民。另一艘名為「Mike Thomas」的商船，目前停泊在以色列阿什杜德港，據信與同一船東相關。

儘管川普政府 5 月時與青年運動達成紅海停火協議，換取對方停止無人機與飛彈攻擊，但以色列未被納入協議內容。此後青年運動雖持續對以色列本土發動攻擊，卻未再針對紅海航運動手，直至此次「Magic Seas」事件。

飛彈襲以後 以軍動用 20 架戰機還擊

以色列軍方表示，在青年運動組織連續數日發動飛彈攻擊後，周一展開報復空襲，出動約 20 架戰機，對青年運動掌控的荷台達 (Hodeidah)、拉斯伊薩(Ras Isa)、薩利夫港(Salif) 與坎納提卜發電廠 (Ras Kanatib power plant) 投擲逾 50 枚炸彈。軍方指出，這些設施被青年運動用作轉運伊朗武器與軍事用途，並提前警告當地居民撤離。

以色列國防部還表示，此次空襲行動也針對去年 11 月遭青年運動劫持的「Galaxy Leader」貨輪，因其被改裝裝設雷達設備用以監控紅海航道。

青年運動組織則聲稱已成功擊退以軍攻擊，並報復性發射彈道飛彈與無人機攻擊以色列境內多個城市，包括特拉維夫 (Tel Aviv) 附近的本古里安機場 (Ben Gurion Airport)、阿什杜德港(Ashdod port) 與亞實基倫 (Ashkelon) 的發電站。以色列軍方表示，其中兩枚飛彈闖入領空，一枚被攔截，另一枚落在空曠地區，未造成傷亡。