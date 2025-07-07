鉅亨網編譯段智恆 2025-07-07 22:00

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《彭博》周一 (7 日) 援引知情人士消息報導，中國監管機構正考慮將「債券通」(Bond Connect) 南向通額度翻倍至人民幣 1 兆元 (約合 1,390 億美元)，擴大本地投資人配置離岸債的空間，此舉被視為中國進一步放寬資本流動限制的關鍵步驟之一。

鬆綁資本外流限制？傳中國將債券通南向額度擴大至人民幣1兆元(圖：REUTERS/TPG)

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知情人士強調，該計畫尚未最終定案，仍需經相關監管機關批准才能實施。中國人民銀行與香港金融管理局皆未對此消息置評。

擴大資本流動 北京藉美元走弱爭取時機

南向通自 2021 年開通以來，年度總額度一直維持在人民幣 5,000 億元，僅開放部分銀行機構參與。若此次計畫成真，代表北京有意在當前美元大幅走弱的背景下，加快推進金融雙向開放，藉此提升人民幣在國際金融體系中的吸引力。

中國官方長期以來對資本進出實施嚴格管控，主要是擔憂外資流動會對匯率與金融穩定造成壓力。不過今年以來，人民幣表現相對穩定，而美元指數則已下跌約 10%，為政策放寬提供了空間。

除了南向通額度擴大，北京近期還擴大跨境支付系統的應用範圍、放寬境外投資標的與金融工具種類，亦計畫讓中國本地基金有更大比重的海外配置空間。

有助「點心債」與人民幣國際化進程

儘管南向債券通的擴大不會直接推進人民幣的國際使用，但仍有助改善中國資本市場封閉的印象。過去外界批評中國金融體系透明度低、流動限制多，削弱人民幣作為儲備貨幣的吸引力。

若南向通成功擴大，有望提振離岸人民幣債券市場 (俗稱「點心債」) 的需求。由於離岸人民幣債收益率通常高於境內同類債券，對本地投資人而言具備收益吸引力。

中國央行行長潘功勝上月曾發表談話，指出中國希望推動一個不再單一依賴美元的全球貨幣體系，讓多種主要貨幣共同發揮作用。分析人士認為，推動資本項下漸進式開放，正是北京挑戰美元主導地位的其中一環。