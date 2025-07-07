鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-07 13:00

‌



今年加密貨幣在華盛頓政治舞台和傳統金融領域獲得前所未有的關注，產業格局正經歷深刻變革。比特幣 (BTC) 儲備公司崛起、現貨 ETF 資金洪流、以太幣 (ETH) 價值重估及山寨幣生態演變，共同構成今年加密貨幣市場的核心敘事。

加密貨幣市場轉折點！專家：華府政策鬆綁+機構加速配置 比特幣多頭市場進入下半場（圖：Shutterstock）

比特幣作為市場絕對主線，延續了年初以來的強勁表現。截至 7 月 3 日，比特幣價格年內漲幅約 15%，離 5 月創下的 11.2 萬美元歷史高點僅一步之遙，明顯跑贏標普 500 指數同期 7% 的漲幅。

‌



更引人注目的是機構層面的深度參與。根據 Farside Investors 數據，現貨比特幣 ETF 今年已吸引 144 億美元淨流入，MicroStrategy 等公司通過發行股票債券持續囤積比特幣，而 Metaplanet、Twenty One 等新參與者加入比特幣儲備陣營，推動全球比特幣儲備資產的企業達到 135 個儲備陣營。

比特幣儲備解決方案提供商 Castle 共同創辦人 Stephen Cole 說：「全球市場趨勢、企業戰略轉型與機構認可正形成合力，今年下半年將成為比特幣儲備被廣泛接納的關鍵窗口。我們預計從科技巨頭到中小企業，配置比特幣將從『是否參與』轉向『如何配置』的戰略討論。」

加密貨幣主經紀商 FalconX 的研究主管 David Lawant 分析指出，比特幣儲備公司的興起和衍生品工具普及，正在高效滿足投資者對比特幣波動的風險暴露需求，這可能導致部分資金從山寨幣分流，「但具有獨特價值主張的加密資產仍存機遇，監管框架優化如《加密貨幣市場結構法案》的推進，以及對去中心化金融更包容的政策取向，可能催生新的成長領域。」

傳統金融與加密市場的融合持續深化。除現貨 ETF 資金洪流外，穩定幣發行商 Circle 的 IPO 成功上市引發連鎖反應，Galaxy、eToro 等深度參與加密市場的企業相繼登陸資本市場。

投顧業者 ETF Store 總裁 Nate Geraci 預測，今年底前絕大多數已提交的 19b-4 文件將獲批，涵蓋實物贖回、質押功能及十餘種單資產 ETF。更值得關注的是，加密貨幣交易所 Gemini、Kraken 及區塊鏈技術公司 Consensys、Ripple 等可能開啟 IPO 進程，這些將標誌著傳統資本市場對加密基礎設施的全面擁抱。

以太幣也正站在發展的十字路口。作為市值第二大加密貨幣，以太幣今年迄今表現遜於比特幣及部分新興公鏈，其與比特幣的匯率較八年前歷史高點下跌約 85%。儘管支持者將其譽為「數位石油」，但投資人對其價值捕獲能力存在分歧。

Lawant 說：「以太幣生態情緒正顯著改善，芝商所期貨市場活躍度提升及現貨 ETF 推出，強化了與傳統金融市場的聯結。」

Lawant 還特別強調，若以太幣現貨 ETF 後續加入質押功能，可能吸引更多機構資金配置，「當前機構對以太幣的配置比例仍處於低位，存在顯著追趕空間」。