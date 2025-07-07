加密貨幣市場轉折點！專家：華府政策鬆綁+機構加速配置 比特幣多頭市場進入下半場
鉅亨網編譯陳韋廷
今年加密貨幣在華盛頓政治舞台和傳統金融領域獲得前所未有的關注，產業格局正經歷深刻變革。比特幣 (BTC) 儲備公司崛起、現貨 ETF 資金洪流、以太幣 (ETH) 價值重估及山寨幣生態演變，共同構成今年加密貨幣市場的核心敘事。
比特幣作為市場絕對主線，延續了年初以來的強勁表現。截至 7 月 3 日，比特幣價格年內漲幅約 15%，離 5 月創下的 11.2 萬美元歷史高點僅一步之遙，明顯跑贏標普 500 指數同期 7% 的漲幅。
更引人注目的是機構層面的深度參與。根據 Farside Investors 數據，現貨比特幣 ETF 今年已吸引 144 億美元淨流入，MicroStrategy 等公司通過發行股票債券持續囤積比特幣，而 Metaplanet、Twenty One 等新參與者加入比特幣儲備陣營，推動全球比特幣儲備資產的企業達到 135 個儲備陣營。
比特幣儲備解決方案提供商 Castle 共同創辦人 Stephen Cole 說：「全球市場趨勢、企業戰略轉型與機構認可正形成合力，今年下半年將成為比特幣儲備被廣泛接納的關鍵窗口。我們預計從科技巨頭到中小企業，配置比特幣將從『是否參與』轉向『如何配置』的戰略討論。」
山寨幣生態面臨結構性重建。長期以來，山寨幣需求主要依賴對比特幣的貝塔敞口及差異化應用場景。
加密貨幣主經紀商 FalconX 的研究主管 David Lawant 分析指出，比特幣儲備公司的興起和衍生品工具普及，正在高效滿足投資者對比特幣波動的風險暴露需求，這可能導致部分資金從山寨幣分流，「但具有獨特價值主張的加密資產仍存機遇，監管框架優化如《加密貨幣市場結構法案》的推進，以及對去中心化金融更包容的政策取向，可能催生新的成長領域。」
市場觀察顯示，儘管以太幣等主要山寨幣表現相對疲軟，但 Solana、幣安智能鍊等在特定應用場景仍保持活躍度。
傳統金融與加密市場的融合持續深化。除現貨 ETF 資金洪流外，穩定幣發行商 Circle 的 IPO 成功上市引發連鎖反應，Galaxy、eToro 等深度參與加密市場的企業相繼登陸資本市場。
投顧業者 ETF Store 總裁 Nate Geraci 預測，今年底前絕大多數已提交的 19b-4 文件將獲批，涵蓋實物贖回、質押功能及十餘種單資產 ETF。更值得關注的是，加密貨幣交易所 Gemini、Kraken 及區塊鏈技術公司 Consensys、Ripple 等可能開啟 IPO 進程，這些將標誌著傳統資本市場對加密基礎設施的全面擁抱。
以太幣也正站在發展的十字路口。作為市值第二大加密貨幣，以太幣今年迄今表現遜於比特幣及部分新興公鏈，其與比特幣的匯率較八年前歷史高點下跌約 85%。儘管支持者將其譽為「數位石油」，但投資人對其價值捕獲能力存在分歧。
Lawant 說：「以太幣生態情緒正顯著改善，芝商所期貨市場活躍度提升及現貨 ETF 推出，強化了與傳統金融市場的聯結。」
Lawant 還特別強調，若以太幣現貨 ETF 後續加入質押功能，可能吸引更多機構資金配置，「當前機構對以太幣的配置比例仍處於低位，存在顯著追趕空間」。
隨著華府對加密貨幣的認可度提升，傳統金融機構加速佈局。川普政府建立戰略性比特幣儲備、參議院透過《GENIUS 法案》等政策動向，與現貨 ETF 資金流入形成共振。
分析師普遍認為，今年下半年加密貨幣市場將呈現兩大主線；一是比特幣儲備公司主導的機構化進程深化，二是以太幣等山寨幣在監管創新與技術升級的價值重估。在這個充滿不確定性的市場中，傳統金融與加密生態的碰撞融合，正書寫數位資產時代的新篇章。
- 上課抽比特幣：現貨交易高手養成班開課了！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過7.53億美元，LTO Network(LTO)24小時漲幅達54.8%
- 渣打預言比特幣年底20萬美元 牛證百倍幣BTCBULL預售破800萬美元最後今日
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過3.9億美元，LTO Network(LTO)24小時漲幅達54.8%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.87億美元，LTO Network(LTO)24小時漲幅達54.8%
下一篇