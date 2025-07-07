馬斯克創立「美國黨」川普嗆「荒謬」！雙方分歧內幕曝

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 09:40

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當地時間 7 月 6 日下午，美國總統川普在面對媒體詢問時，針對馬斯克宣布成立新政黨「美國黨」一事表示，馬斯克「可以從中找點樂子」，但他認為這件事非常「荒謬」。

馬斯克創立「美國黨」川普嗆「荒謬」！雙方分歧內幕揭露。(圖：Shutterstock)

隨後，川普更在其社交平台 Truth Social 發文稱，他對馬斯克過去五週的行為感到難過，認為馬斯克已「完全脫軌」，並批評成立第三政黨在美國歷史上從未成功。

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川普還提到，自己簽署的《大而美法案》取消了電動車強制命令，而馬斯克曾完全支持他。川普說，當他向馬斯克表明將終止這項命令時，馬斯克表示無異議，因此馬斯克的言論令他非常驚訝。

此外，川普透露，馬斯克曾推薦其一位從事太空產業的好友出任美國太空總署（NASA）主管，川普表示該人雖然能力不錯，但是一位「民主黨人」，且過去從未捐款支持共和黨，因此他認為這樣的安排「不合適」，尤其考量 NASA 與馬斯克企業有密切關聯。

7 月 5 日，馬斯克在社群平台正式宣布創立「美國黨」，表示此黨將代表美國 80% 的中間選民，目標是打破共和與民主兩黨壟斷政局的體制，並藉由選舉進軍國會。他還指出，美國正在因「浪費與貪污」走向破產，創黨是為了「歸還人民自由」。

面對網友詢問「美國黨」是否將參與 2026 年中期選舉或 2028 年總統大選，馬斯克則回應「明年」，暗示將進軍 2026 年國會選舉。