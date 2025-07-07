北約秘書長：若習近平攻台 恐要求普丁襲擊北約
鉅亨網編譯鍾詠翔
北約（NATO）秘書長呂特上周六（5 日）接受《紐約時報》採訪時表示，如果共軍攻打台灣，北京可能會要求莫斯科開闢針對北約國家的第二條戰線。
呂特說，人們越來越意識到不要對此過於天真，如果習近平要侵略台灣，他一定先會打電話給俄羅斯總統普丁，告訴他：「喂，我打算這麼做，需要你攻擊北約領土，讓他們在歐洲忙不過來。」
「這是事態最可能發展的方向。為了阻止他們，我們需要做兩件事。第一、北約整體實力強大，強大到俄羅斯永遠不敢這麼做。第二、北約與印太地區合作——這也是川普總統極力提倡的事情。」呂特說道。
北約盟國將俄羅斯軍事集結、破壞活動以及對烏克蘭的持續侵略列為加速國防投資的理由。呂特先前警告，俄羅斯可能在五年內重建足以威脅北約領土的軍事能力，並敦促成員國趕緊採取行動。
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