TikTok擬9月推美國新應用程式！出售美國業務進入倒數階段

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 09:10

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《路透》引述《The Information》報導指出，TikTok 正為美國市場打造全新版本的應用程式，預計於 9 月 5 日上架美國各大 App 商店，此舉被視為該公司出售美國業務資產給一群投資者的前置準備。

TikTok擬9月推美國新應用程式！(圖：Shutterstock)

根據報導，現有 TikTok 應用程式預計可使用至明年 3 月，但屆時用戶將需下載新版應用程式才能繼續使用該服務。不過，實際過渡時程仍可能依協議進度做調整。

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美國總統川普於上週五（4 日）表示，美方將於週一（8 日）或週二（9 日）與中國政府展開有關 TikTok 交易的磋商，並稱美國「基本上」已經與相關方就 TikTok 這款中國應用程式的出售案達成協議。

川普上月也延長了 TikTok 母公司字節跳動（ByteDance），出售美國資產的最後期限至 9 月 17 日，給予雙方更多談判空間。

今年稍早，擬將 TikTok 美國業務分拆為一間新美國公司，並由美國投資者擁有多數股權並經營的計畫，已經在川普宣布對中國商品加徵高額關稅後，被中方否決而被暫時擱置。