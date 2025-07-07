紅海再爆衝突！胡塞組織疑報復川普攻擊貨船、船體損毀起火

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-07 06:10

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英國海事貿易組織（UKMTO）與英國海事安全公司 Ambrey 指出，一艘貨船於當地時間週日（7 日）在葉門西南部紅海海域遭到襲擊，疑似為胡塞組織所為，因為攻擊方式與其過往行動手法高度相似。

紅海再爆衝突！胡塞組織疑報復川普攻擊貨船。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，消息人士表示，遭攻擊的是一艘懸掛賴比瑞亞國旗、由希臘擁有的散裝貨船「Magic Seas」。該船在遭受多重攻擊後出現進水情形。

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根據 UKMTO 與 Ambrey 的最新通報，該船最初遭到來自 8 艘小艇的機槍與自走榴彈攻擊，船上配有武裝保安人員，立即開火反擊。

Ambrey 隨後指出，該船再次遭遇第二波攻勢，來自 4 艘無人水面載具，其中兩艘無人艇撞擊船體左舷，導致貨物受損。UKMTO 表示，襲擊還引發船上火災。

另一家海事安全公司 Diaplous 補充，目前船員無傷亡報告，而該船的運營商尚未就此次事件發表評論。

目前尚無任何組織對襲擊宣稱負責，但 Ambrey 研判，該船隻特徵與過去胡塞組織針對目標一致。這是自 4 月中以來紅海首次再現類似海上襲擊事件。

自 2023 年 11 月以來，胡塞組織聲援加薩巴勒斯坦人，並與伊朗結盟，已在紅海與曼德海峽一帶發動超過百次攻擊行動，擊沉兩艘商船、劫持一艘，造成至少 4 名船員死亡，對全球航運造成重大衝擊，迫使多家船運公司選擇繞行。

今年 5 月，美國總統川普宣布停止對胡塞空襲，並表示胡塞承諾不再干擾紅海與曼德海峽的航道。

阿曼當時在聲明中表示，根據協議，美國和胡塞武裝均不會攻擊對方，包括紅海和曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的美國船隻。