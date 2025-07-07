馬斯克建「美國黨」 未來12個月工作重點：國會兩院

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-07 08:44

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全球首富馬斯克周日（6 日）在社交媒體平台上發文表示，支持總統候選人並非不可能，但未來 12 個月的焦點是國會眾議院和參議院。

近來馬斯克與美國總統川普就「大而美」稅收和支出法案產生分歧。（圖：Shutterstock）

馬斯克在社交平台 X 上發帖稱，「我們應該什麼時候在哪裡舉行『美國黨』（America Party）首次代表大會？這非常有趣！」

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據美國《紐約時報》上周六報導，一名知情人士透露，馬斯克最近幾天與朋友討論他關於成立新政黨等事宜。

馬斯克上周六在 X 上發文稱，「美國黨」成立，挑戰他所謂的美國「一黨專政」體系，還給民眾自由。

近來馬斯克與美國總統川普就「大而美」稅收和支出法案產生分歧。馬斯克猛批「大而美」法案，揚言如果美國通過法案，第二天他就成立「美國黨」。

當地時間 7 月 4 日，川普簽署「大而美」法案，使其生效。川普簽署成法幾個小時前，馬斯克再次在社交平台上發布有關建立新黨派「美國黨」的投票。在他收到的約 124.9 萬網路投票中，65.4% 網友支持成立新政黨。

中國鷹派官媒《環球時報》前總編胡錫進周日表示，馬斯克已經投身科研和商業，如果再深度置身美國政治，可能搞得自己人一面，妖一面，鬼一面。他究竟是認真？還是在賭氣？也許他自己都還沒搞明白。