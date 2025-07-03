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日本今年薪資談判漲幅創34年新高 日銀升息理由再添一筆

鉅亨網編譯段智恆


《彭博》周四 (3 日) 報導，日本 2025 年度的全國性薪資談判已落幕，根據全國最大勞工聯盟「連合」(Rengo)最新公布的最終結果，今年勞工平均獲得 5.25% 的加薪幅度，創下 34 年來最大漲幅。儘管低於 3 月公布的初步數據 (5.46%)，仍顯示薪資與物價形成良性循環的跡象，為日銀(日本央行 / BOJ) 升息提供了進一步支撐。

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日本今年薪資談判漲幅創34年新高 日銀升息理由再添一筆(圖：REUTERS/TPG)

連合代表約 700 萬名勞工，約占全國勞動力的 10%。該聯盟強調，這波加薪有助推動國內整體工資水準，支持國內景氣持續復甦。


中小企業漲幅創 33 年高 薪資落差縮小

報告指出，中小企業勞工今年平均獲得 4.65% 的加薪幅度，較去年的 4.45% 成長，創 33 年來新高，與大型企業的薪資漲幅差距也從去年的 0.65 個百分點縮小至 0.6 個百分點。

連合執行董事仁平章 (Akira Nidaira) 表示：「中小企業工會確實努力爭取漲薪，整體加薪動能正在逐步擴散。」他也坦言未達到中小企業 6% 的加薪目標令人遺憾，但不少企業仍面臨成本轉嫁困難的挑戰。

今年談判期間，連合特別將提升中小企業薪資作為首要目標，對其設定 6% 的加薪訴求，高於全體平均目標 5%。在日本，近七成勞工任職於中小企業，因此此族群的薪資成長對全國整體薪資趨勢至關重要。

資訊與出版業的加薪幅度最高，平均達 5.65%，部分原因是人力市場緊張。根據帝國數據銀行 5 月調查，近七成資訊服務業者通報正職人員短缺，是各產業中人力荒最嚴重者。

通膨侵蝕實質購買力 政界競推對策迎大選

儘管名目薪資創下歷史新高，但通膨持續侵蝕民眾購買力。日本關鍵通膨指標已連續三年高於日銀 2% 的目標水準，期間僅四個月實質薪資錄得正成長。

物價壓力也衝擊企業利潤，讓部分企業難以持續調升薪資，恐打斷政府與央行力求建立的「薪資與物價正向循環」。

在本月底即將舉行的國會選舉前，首相石破茂所屬執政聯盟已承諾推出多項政策支援，包括每位成年人發放 2 萬日元 (約 139 美元) 現金補助，並針對有孩家庭提供額外援助。在薪資方面，政府承諾推動勞動節省型投資，目標在 2030 財政年度前，將人均年薪提高 100 萬日元

另一方面，包括立憲民主黨與國民民主黨等在野黨則主張暫時下調消費稅，作為應對通膨壓力的替代方案。

日銀預計本月底舉行下次利率決策會議，目前市場普遍預期利率將維持在 0.5% 不變。央行總裁植田和男近期則因美國總統川普的貿易政策尚不明朗，表態將謹慎應對升息時機。

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