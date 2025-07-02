鉅亨網編譯段智恆 2025-07-02 21:00

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《路透》周三 (2 日) 報導，受惠於市場對人工智慧 (AI) 晶片需求強勁的預期，以及輝達 (NVDA-US) 在 AI 領域的領先地位再度獲得市場信心，該公司在 6 月重新奪回全球市值最高企業寶座。

輝達6月市值超車微軟與蘋果 重返全球第一(圖：REUTERS/TPG)

根據統計，輝達截至 6 月底市值達 3.86 兆美元，超過微軟 (MSFT-US)3.69 兆美元的市值，差距約 4.3%。不過，輝達目前的市值仍未突破蘋果 (AAPL-US) 在 2024 年 12 月創下的歷史高點——約 3.92 兆美元。截至 6 月底，蘋果的市值為 3.1 兆美元，暫居第三。

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此外，多家科技巨擘市值在 6 月也有顯著增長。Meta Platforms(META-US) 市值上漲 14%，達 1.86 兆美元；博通 (AVGO-US) 市值成長 13.9%，來到 1.3 兆美元；亞馬遜 (AMZN-US) 則增加 7%，達 2.33 兆美元。

Wedbush 證券分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 表示，「我們認為輝達與微軟都可能在今年夏天跨入 4 兆美元市值俱樂部，未來 18 個月市場焦點將轉向 5 兆美元俱樂部…… 這波由 AI 革命主導的科技牛市才正要開始。」

輝達市值重奪全球第一，不僅彰顯 AI 技術對資本市場的驅動力，也凸顯半導體產業在新一輪科技競賽中的關鍵地位。與傳統軟體巨頭如微軟、蘋果相比，輝達的價值評估更多反映市場對其未來成長性的預期，尤其是資料中心與生成式 AI 應用對 GPU 需求的爆炸性成長。

不過，市值飛升也伴隨高估值壓力。市場關注的焦點將轉向輝達是否能持續兌現成長承諾，並維持技術領先優勢。同時，微軟與蘋果也不容小覷，分別透過 AI 雲服務與硬體創新穩健布局。