鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-02 14:40

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知名宏觀策略師 Craig Shapiro 發出警告，指出美國總統川普傾向發行更多短期國庫券的提議，可能對美元造成重大影響。

川普「短債勝長債」策略恐重創美元 策略師警告：快備好黃金和比特幣(圖:shutterstock)

Shapiro 在 X 平台上發文表示，川普意圖避免發行目前利率較高的十年期公債，轉而選擇利率較低的短期國庫券。他引述川普在接受福斯新聞「週日晨間財經」採訪時的言論，川普當時談及今年將到期的 9 兆美元美公債務時表示：「我不想以更高的利率支付十年期債務」。

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Shapiro 強調，這種轉向短期債務發行的舉動，可能破壞美國長期的財政前景穩定。他直言，「如果這種『短債勝長債』的發行動態真的發生，你可以跟美元說再見了」，藉此凸顯此舉對美元可能造成的衝擊。

為應對可能發生的貨幣貶值，Shapiro 建議投資者考慮黃金和比特幣，強調這些資產在貨幣貶值時具有更廣泛的避險情緒和避險潛力。

在此之前，紐約郵報專欄作家 Charles Gasparino 也曾批評，前財政部長葉倫 (Janet Yellen) 採用類似的策略。Gasparino 指出，葉倫偏好展期短期債券而非發行長期債務，這種做法「掩蓋了聯邦赤字問題的嚴重性」，並可能為即將上任的政府製造潛在危機。

他表示：「你不能永遠這樣做」，並預警「交易員將要求更高的利率來發行長期債務，這將導致信用卡、抵押貸款等利率飆升」。