鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-01 14:00

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摩根大通的最新分析指出，隨著市場對聯準會降息的預期日益升溫，債券殖利率和美元匯率很可能持續下行，意即債券價格上漲而美元疲弱。

摩根大通：美債殖利率和美元將持續走低(圖:shutterstock)

摩根大通在其最新股票策略報告中提到，投資者的關注焦點，已轉向聯準會預計在 2025 年下半年實施貨幣寬鬆政策的時機，與這麼做可能帶來的影響。

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聯準會期貨市場的數據顯示，目前市場已預期到今年底將有超過 64 個基點的降息，這大約相當於兩次完整的利率調降，而 9 月和 12 月被視為最有可能的降息窗口期。

報告補充稱：「降息預期的定價在過去幾周內加速，額外增加了 18 個基點的寬鬆幅度。」

摩根大通描繪了兩種主要市場情境。最樂觀的「金髮女孩」情境，是聯準會能在「成長保持韌性且通膨溫和」的環境中降息。在此理想情況下，摩根大通預期「美元的表現可能不會太令人興奮」。

然而，摩根大通的基本情境則結合了兩種較為不利的結果：經濟增長放緩，同時面臨關稅推動的通膨壓力。

在這種情況下，摩根大通預計債券殖利率很可能繼續走低，並明確建議「維持看空美元」的立場。

在投資策略方面，摩根大通認為，若基本情境實現，新興市場股票應會因此受惠，並重申其增持的建議。

此外，該行特別點出，在貨幣寬鬆周期中，公用事業、民生消費品、醫療保健和資訊科技等產業往往能跑贏大盤。相對地，金融業在此類周期中通常表現滯後。