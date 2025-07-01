美國智庫：川普外交戰略轉向！拋棄歐洲、集中對抗中國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 16:10

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《外交》（Foreign Affairs）雜誌近日刊登美國智庫最新報告，題為「重返領導地位後的美國外交政策」，揭示川普政策雖看似削弱美國的全球領導地位，實則為戰略重構的延續與深化，欲讓北約自立自強，轉而全心對抗中國。

美國智庫分析：川普正在拋棄歐洲以全力對付中國。(圖：Shutterstock)

報告指出，自川普上任以來，美國發起全球關稅戰，對加拿大、格陵蘭、巴拿馬甚至提出吞併意圖，並大幅削弱對北約盟友的支持，目的就是為了摧毀過去以「美國為中心」的全球秩序，建立新的地緣戰略框架。

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報告指出，其中核心轉變在於「威脅排序」問題。川普認為美國國力逐漸下降，無法再維持過去那種對全球的全面干預，因此應將有限資源集中應對「唯一真正威脅」：中國。

今年 3 月，美國國防部向國會遞交新版《國防戰略指導》，就將中國明確列為「首要目標」，呼籲建立新型亞洲安全體系，為「與中國可能發生的衝突」做全面準備。

川普不再把北約視為優先事項 欲讓其「自立自強」

智庫指出，在北約方面，雖然北約秘書長對川普獻媚稱其為「爸爸」，但川普卻冷回：「北約不是我的孩子」，清楚顯示美國不再願當歐洲的「安全城牆」，而只願成為「最後防線」。

長期以來，每逢北約峰會或國際安全會議，美國總統總會強調自己為「永遠並肩作戰的伙伴」，但川普卻徹底打破此傳統，明確表示，若歐洲發生戰事，美國不會即刻介入，只有等到歐洲撐不住了才會出手。

儘管北約承諾至 2035 年前將軍費提高至 GDP 的 5%，但許多觀察人士認為這只是安撫川普的策略，等他卸任後即可恢復原狀。

然而美國智庫強調：這不僅是川普政策，而是華盛頓兩黨共識的戰略轉型，無法逆轉。

川普重返亞洲政策並非突發 歐巴馬時代已鋪路

智庫指出，美國「重返亞洲」的構想早於歐巴馬任內即已啟動，稱為「亞太再平衡」。但因阿拉伯之春與克里米亞危機迫使戰略擱置，直到川普時代才推進得更激進。

川普上任後一度採取「聯俄制中」策略，與普丁示好、同時對北約施壓，就是為了讓歐洲自立自強，讓美國得以全力應對中國。

如今，川普戰略方向正延續第一任期：逼迫歐洲盟友負責自我防衛，釋放美國資源全面轉向中國與亞洲事務。

智庫認為，德國與波蘭將成為北約對抗俄羅斯的核心力量。德國已將軍費提升至 GDP 的 3.5%，而波蘭則作為抗俄堡壘。歐洲若成功建立自我防衛能力，將減少對美依賴。

但這也代表，一旦歐盟自主防衛成形，美國將難再要求歐洲無條件參與圍堵中國的行動，美歐關係恐將回到一戰、二戰前那種彼此掣肘、互不信任的狀態。

川普以亞洲戰略為重 美中對峙將成「新常態」

報告強調，在亞洲地區，無論是日本、韓國或東南亞國家，單靠自身都難以對抗中國，因此美國必須主導，才能避免全球秩序遭中國主導改寫。

智庫認為，隨著美國軍力重心東移，中美在亞太的軍事緊張升高，海空對峙頻率日益增加。這種「新常態」將成為 21 世紀的戰略主軸。

然而，儘管美國堅定執行亞洲戰略，若失去歐洲盟友的全力配合，也將削弱美國整體影響力。報告認為歐盟一旦自主，就會尋找自己的利益，而非對美國唯命是從。

報告總結道，隨著美國「放手歐洲、轉向亞洲」、歐盟自主防衛意識覺醒，以及中國持續壯大，全球正進入為期 20 年的地緣政治轉型期，誰能主導未來秩序仍難定論。