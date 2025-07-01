馬克宏批美國關稅為「勒索」！直指川普政策重創發展中國家

2025-07-01 09:40

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週一（30 日）在西班牙塞維利亞舉行的「發展籌資問題國際會議」上發表演說，直指強國徵收的關稅往往是一種「勒索」，而非貿易再平衡的手段。此番言論發表之際，歐盟與美國正積極推動新的貿易協議談判，期限定於 7 月 9 日。

馬克宏批美國關稅為「勒索」。(圖：Shutterstock)

根據《路透社》報導，儘管馬克宏並未點名美國或美國總統川普，但他明確指出：「我們需要恢復國際貿易的自由和公平，而不是壁壘和關稅。壁壘和關稅是由強國設計的，常常被用作勒索工具，而不是再平衡的工具。」

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馬克宏呼籲全球，應重新評估世界貿易組織（WTO）的角色，並使其符合當代社會對抗貧富不均與氣候變遷的需求。他表示：「當全球正處於環境與經濟發展的關鍵時刻，重啟貿易戰和關稅實屬反常，尤其是我看到那些經濟剛起步的國家被徵收關稅。」

作為對美國貿易政策的長期批評者，馬克宏進一步指出，在發動貿易戰的同時要求歐洲國家增加國防支出，是完全矛盾的做法。

聯合國貿易和發展（UN Trade and Development）曾警告，美國的高額關稅政策可能對發展中國家造成災難性影響，包括賴索托、柬埔寨、寮國、馬達加斯加與緬甸等國，都可能面臨最高額的關稅負擔。

對於馬克宏的批評，美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）迅速回應，為川普的貿易政策辯護。她強調，關稅是重建美國製造業的有效工具，川普仍在就貿易問題進行討論，以幫助美國工人。

萊維特進一步指出：「歐洲與其他國家可能不習慣這樣的方式，但川普總統已經回歸，他將為美國人民與國家做出正確決定。」