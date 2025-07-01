南韓6月出口回升難掩隱憂！美國關稅壓力續存、對中美出口仍下滑

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 13:55

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受強勁科技需求推動，南韓 6 月出口反彈，但對美國和中國的出口仍疲軟。南韓警告稱，由於美國關稅的不確定性，2025 年剩餘時間經濟風險仍將持續存在。

南韓6月出口回升。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，南韓政府週二（1 日）公布最新貿易數據顯示，其 6 月出口較去年同期增長 4.3%，至 598 億美元，略低於《路透》調查預估的 4.7%。

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儘管整體出口上升，但南韓 6 月對美國的出口下降 0.5%，連續第三個月出現下降；對中國的出口也連續第二個月下降，下降 2.7%。對歐盟的出口成長了 14.7%，對東南亞國家的出口成長了 2.1%。

5 月，南韓出口四個月來首次下降 1.3%，其中，受美國總統川普關稅威脅的下行壓力影響，對美國和中國的出口均下降超過 8%。

南韓警告 2025 下半年經濟風險未除

南韓產業通商資源部長安德根指出：「預計美國關稅政策的波動性和經濟復甦的不確定性將在下半年持續存在，」並承諾將全力應對美方的關稅措施。

目前美國對南韓徵收的 25%「對等關稅」已暫緩執行 90 天，預計下週屆滿。南韓官員表示，雙邊協商仍在進行中，將爭取延長暫緩措施，因預料協商將超過原訂時限。

Eugene Investment 經濟學家 Lee Jeong-hoon 指出：「主要國家貿易談判的樂觀情緒正在升溫，關稅不太可能進一步上調，但現在斷言出口已經觸底還為時過早。」

南韓製造業活動連 5 月收縮 日、中、美需求疲軟壓力大

另一項調查顯示，南韓 6 月製造業活動已連續五個月萎縮。雖然國內經濟略有改善，但日本、中國與美國需求疲弱仍構成壓力。

儘管南韓 6 月半導體出口連續第四個月成長，增幅達 11.6%，但增幅是連續第四個月中最慢的。南韓經濟產業省稱，汽車出口成長了 2.3%，因為歐洲強勁的電動車需求抵消了美國銷量的下降。

受美國關稅影響，南韓鋼鐵產品出口也下跌 8.0%，家用電器出口下跌 15.6%，但由於汽車製造商增加在美生產，汽車零件出口成長 2.4%。