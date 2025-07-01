鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-01 12:10

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與伊朗有關的駭客聲稱，掌握了美國總統川普幕僚與相關人士，約 100GB 電子郵件資料，並威脅將進一步對外公開。該駭客組織早在 2024 年美國總統選舉前，就已將部分內容洩漏給媒體。

伊朗駭客威脅再爆料，川普幕僚上百GB電郵恐曝光。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這批郵件資料據稱來自白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、川普律師哈利根（Lindsey Halligan）、前顧問史東（Roger Stone）及曾與川普訴訟對簿的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）等人。

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這些駭客在與《路透》的對話中自稱為「Robert」，暗示可能將這批郵件資料出售，但未透露具體內容或下一步行動。

對此，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）強烈譴責這起事件，表示這是「一次極度不道德的網路攻擊」。白宮與 FBI 也發表聲明，FBI 局長帕特爾（Kash Patel）警告：「任何與國家安全違規行為有關的人，將面臨全面調查與最嚴厲起訴。」

《路透》曾驗證過部分外洩內容，包括川普與現任衛生部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）律師團的財務往來、川普競選團隊對共和黨候選人的內部溝通，以及與丹尼爾斯的和解協商等。

雖然駭客「Robert」曾在川普當選後聲稱「不會再進行更多洩密」，並表示「我已退休」，但在本月以色列與伊朗空中衝突升級、美軍轟炸伊朗核設施後，Robert 再度出面，宣稱正籌劃販售郵件資料，甚至要求媒體「廣泛報導此事」。

美國企業研究所學者凱根（Frederick Kagan）指出，伊朗在近期軍事衝突中遭受嚴重打擊，情報單位可能嘗試利用不會引發進一步軍事衝突的方式進行「非對稱反擊」。

然而，凱根表示：「大量洩漏電子郵件，不太可能導致美國或以色列展開大規模軍事行動。」