鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 22:50

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《彭博》周一 (30 日) 報導，石油交易商普遍預期，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 將於本周末再度宣布大幅增產，為連續第四個月上調供應量。此舉反映以沙烏地阿拉伯為首的產油國聯盟，正在加快重奪市占率的腳步，儘管當前全球石油市場已出現過剩跡象。

OPEC+本周或再增產41萬桶 原油市場壓力續升(圖：REUTERS/TPG)

根據 26 位交易員與分析師的調查結果，OPEC + 預料將在周日召開視訊會議時，批准 8 個主要成員國自 8 月起再增產 41.1 萬桶 / 日的計畫。這延續了 5 月、6 月與 7 月相同幅度的增產步調。

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沙國積極主導增產 回應市占與政治壓力

過去三個月，OPEC + 恢復產能的速度是最初協議安排的三倍。這項策略轉向已令油價承壓，特別是在以色列與伊朗之間達成停火協議後，市場對中東供應風險的擔憂降溫，上周布蘭特原油期貨價格一度跌至每桶 68 美元，今年以來跌幅超過 9%。

儘管燃油需求仍顯疲弱，但 OPEC + 內部認為增產有助於回應需求回升、懲戒配額超產國、安撫美國總統川普，以及重奪沙國喪失的出口市場。熟悉沙國立場的人士指出，沙烏地阿拉伯對於讓頁岩油生產商與其他競爭者搶占訂單感到不耐，渴望盡速釋出閒置產能。

Rystad Energy 分析師 Jorge Leon 指出：「隨著 12 天戰事落幕，OPEC + 可望加速推進產能回補計畫。聯盟仍有空間奪回市占，同時將油價維持在 60 美元以上。」

違規成員未見改善 增產實際落後於承諾

儘管 OPEC + 已宣布恢復 2023 年實施的 220 萬桶 / 日減產中的三分之二，但實際供應增幅仍低於承諾。以伊拉克與俄羅斯為例，為彌補先前的超產紀錄，選擇放棄部分增產配額。今年 5 月，原訂可增加 41.1 萬桶 / 日的產量，實際僅增加 15.4 萬桶。

哈薩克是最明顯違規者之一，據報每日超產數十萬桶。該國對境內國際油企擴產缺乏有效控制力，也未展現調整誠意，這成為沙國日益不滿的原因。

儘管持續增產可能加劇市場供應過剩，並打壓成員國財政收入，交易員仍預期沙國將堅持現行策略。摩根大通預測，布蘭特油價今年稍晚將跌至每桶 60 美元出頭，2026 年恐進一步走低。