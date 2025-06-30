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OPEC+本周或再增產41萬桶 原油市場壓力續升

鉅亨網編譯段智恆


《彭博》周一 (30 日) 報導，石油交易商普遍預期，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 將於本周末再度宣布大幅增產，為連續第四個月上調供應量。此舉反映以沙烏地阿拉伯為首的產油國聯盟，正在加快重奪市占率的腳步，儘管當前全球石油市場已出現過剩跡象。

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OPEC+本周或再增產41萬桶 原油市場壓力續升(圖：REUTERS/TPG)

根據 26 位交易員與分析師的調查結果，OPEC + 預料將在周日召開視訊會議時，批准 8 個主要成員國自 8 月起再增產 41.1 萬桶 / 日的計畫。這延續了 5 月、6 月與 7 月相同幅度的增產步調。


沙國積極主導增產 回應市占與政治壓力

過去三個月，OPEC + 恢復產能的速度是最初協議安排的三倍。這項策略轉向已令油價承壓，特別是在以色列與伊朗之間達成停火協議後，市場對中東供應風險的擔憂降溫，上周布蘭特原油期貨價格一度跌至每桶 68 美元，今年以來跌幅超過 9%。

儘管燃油需求仍顯疲弱，但 OPEC + 內部認為增產有助於回應需求回升、懲戒配額超產國、安撫美國總統川普，以及重奪沙國喪失的出口市場。熟悉沙國立場的人士指出，沙烏地阿拉伯對於讓頁岩油生產商與其他競爭者搶占訂單感到不耐，渴望盡速釋出閒置產能。

Rystad Energy 分析師 Jorge Leon 指出：「隨著 12 天戰事落幕，OPEC + 可望加速推進產能回補計畫。聯盟仍有空間奪回市占，同時將油價維持在 60 美元以上。」

違規成員未見改善 增產實際落後於承諾

儘管 OPEC + 已宣布恢復 2023 年實施的 220 萬桶 / 日減產中的三分之二，但實際供應增幅仍低於承諾。以伊拉克與俄羅斯為例，為彌補先前的超產紀錄，選擇放棄部分增產配額。今年 5 月，原訂可增加 41.1 萬桶 / 日的產量，實際僅增加 15.4 萬桶。

哈薩克是最明顯違規者之一，據報每日超產數十萬桶。該國對境內國際油企擴產缺乏有效控制力，也未展現調整誠意，這成為沙國日益不滿的原因。

儘管持續增產可能加劇市場供應過剩，並打壓成員國財政收入，交易員仍預期沙國將堅持現行策略。摩根大通預測，布蘭特油價今年稍晚將跌至每桶 60 美元出頭，2026 年恐進一步走低。

Onyx Capital Group 研究主管 Harry Tchilinguirian 表示：「OPEC + 已轉向市占率戰略。貓已經跳出袋子，他們也不會想把牠塞回去。」

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OPEC+石油輸出國組織與盟國增產沙烏地阿拉伯原油石油油價產量政策市占能源原油政策

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