歐盟強調數位法不列入美歐貿易談判 拒受外國干預
鉅亨網編譯段智恆
歐盟 (EU) 周一 (30 日) 明確表態，強調與美國進行中的貿易談判中，歐盟數位市場法 (DMA) 與數位服務法 (DSA) 並未列入討論範圍，也不會因美國施壓而進行修正，回應外界對雙方談判可能牽動歐盟科技監管法規的疑慮。
歐盟近期正式實施 DMA 與 DSA，這兩部法規被視為全球最嚴格的數位平台監管機制，直接針對包括 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、Meta(META-US)、微軟(MSFT-US)、中國字節跳動(ByteDance) 及訂房平台 Booking.com(BKNG-US)等科技巨擘施加義務與限制。
其中，DMA 主要針對大型「守門人」平台，要求其不得自我偏袒服務或阻礙競爭對手；DSA 則要求平台更積極處理非法與有害內容，並強化透明度與用戶權益保護。
然而，這些法規引發美國政府批評，認為其內容不成比例地針對美國科技企業，對企業造成不公平負擔。外界原本憂心歐盟可能在與美國的貿易協商中，為換取其他利益而在科技監管上退讓。
歐盟執行委員會發言人芮尼耶 (Thomas Regnier) 周一在記者會上表示：「DMA 與 DSA 不在與美國進行的貿易談判桌上，這些法規不會改變。」
芮尼耶強調，歐盟不接受任何來自第三國政府的干預，並表明：「我們不會根據其他國家的行動來調整我們的法律執行方式。如果我們這樣做，那未來就得對許多其他國家做出同樣妥協。」
歐盟今年稍早已依據新法開出首波罰單，包括蘋果與 Meta 皆被裁罰，若未在接下來數月內完成合規，還可能面臨每日持續罰款。歐盟堅稱，新法規是保障市場公平競爭與使用者權益的核心工具，絕不會在國際談判中作為交換條件。
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