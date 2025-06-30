鉅亨網編譯段智恆 2025-06-30 20:10

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歐盟 (EU) 周一 (30 日) 明確表態，強調與美國進行中的貿易談判中，歐盟數位市場法 (DMA) 與數位服務法 (DSA) 並未列入討論範圍，也不會因美國施壓而進行修正，回應外界對雙方談判可能牽動歐盟科技監管法規的疑慮。

歐盟強調數位法不列入美歐貿易談判 拒受外國干預(圖：REUTERS/TPG)

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其中，DMA 主要針對大型「守門人」平台，要求其不得自我偏袒服務或阻礙競爭對手；DSA 則要求平台更積極處理非法與有害內容，並強化透明度與用戶權益保護。

然而，這些法規引發美國政府批評，認為其內容不成比例地針對美國科技企業，對企業造成不公平負擔。外界原本憂心歐盟可能在與美國的貿易協商中，為換取其他利益而在科技監管上退讓。

歐盟執行委員會發言人芮尼耶 (Thomas Regnier) 周一在記者會上表示：「DMA 與 DSA 不在與美國進行的貿易談判桌上，這些法規不會改變。」

芮尼耶強調，歐盟不接受任何來自第三國政府的干預，並表明：「我們不會根據其他國家的行動來調整我們的法律執行方式。如果我們這樣做，那未來就得對許多其他國家做出同樣妥協。」