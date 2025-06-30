鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-30 18:40

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高盛集團策略師表示，在即將到來的財報季，美國企業利潤率將面臨重大考驗，主因是總統川普發起的貿易戰所造成的衝擊。

高盛：美企利潤率面臨貿易戰關稅關鍵考驗 (圖:shutterstock)

以 David Kostin 首的團隊指出，美企第二季財報將「體現出關稅的直接影響」，這些關稅自今年年初以來已提高了約 10 個百分點。儘管大部分新增成本預計將轉嫁給消費者，但若企業被迫承擔超出預期的成本份額，企業利潤率將面臨壓力。

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全球貿易戰曾讓美股劇烈波動，投資者擔憂嚴厲的關稅措施會加劇通膨並阻礙經濟增長。標普 500 指數在 4 月曾較峰值下跌達 19%，但隨後因經濟增長展現韌性，以及對美國聯邦儲備理事會降息的樂觀預期，已回升至歷史高點。

儘管企業盈利迄今表現強勁，但分析師預計美國第二季利潤增長將大幅放緩。彭博情報匯編的數據顯示，4 月至 6 月期間每股收益預計僅增長 2.6%，為兩年來最小增幅。