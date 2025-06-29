美國通膨壓力加劇！關稅漲價潮席捲零售業與供應鏈

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 16:50

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美國漲價潮席捲零售業與供應鏈。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，ITS 物流公司總裁 Ryan Martin 指出，近期多種商品如服飾與消費品出現 8% 至 15% 的重新標價，線上與線下皆受波及，形成新一波「通膨放大器」。這波現象與疫情期間 30% 到 40% 的再標價潮相比雖較輕，但仍造成明顯物價壓力。

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根據美國鞋類經銷商協會調查，超過 55% 的企業預期 2025 年零售價格將因關稅上升 6% 至 10%。儘管規模不及疫情期間，但企業已開始預作價格調整。

面對高關稅與消費力疲軟，企業選擇精簡商品種類與庫存水位。美國經濟分析局數據顯示，2025 年第一季 GDP 萎縮 0.5%。目前企業平均庫存週期從六個月縮短為三個月。

物流經理人指數（LMI）顯示倉儲庫存月減 6%，供應鏈學者 Zachary Rogers 指出，儘管 6 月初庫存曾短暫增加，但月底已明顯趨緩，預期夏季進口高峰期將疲弱。

儘管川普暫緩進一步加徵關稅，但現行 50% 關稅仍使進口商觀望。洛杉磯與長灘港 7 月預估進口量將低於去年同期，顯示美國西岸進口需求持續低迷。

基於東海岸對中國的依賴程度不如西海岸的港口，東海岸的情況則有所不同。紐約與新澤西港 5 月處理逾 77 萬 TEU 貨櫃，港口主管表示。來自印度、越南與東南亞的貨量穩定增長，但供應鏈轉向幅度仍小，年增幅僅約 1%。

此外，分析顯示，大量空貨櫃滯留西岸港口，進口商普遍不認為今年 8 至 9 月會有正常旺季。Rogers 指出，這一現象反映業者對進口前景悲觀，選擇延遲補貨。通常，空貨櫃會被優先運回亞洲補貨，以便重新裝箱後再出口回美國。

同時，Xeneta 資料顯示，自 6 月以來從亞洲至美國西岸的海運運價下跌 39%。分析認為，由於航運公司積極調整運力，以應對關稅影響，現貨運價將持續承壓。