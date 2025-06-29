降息遙遙無期、風險資產反飆！美國金融市場進入狂熱模式

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-29 15:10

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本週美國金融市場迎來罕見跨資產狂歡，標普 500 指數飆升 3.4%，創下今年 2 月以來歷史新高。債券、大宗商品與信用債市場同步上漲，這波漲勢被視為 2024 年 5 月以來最大月度漲幅的再現。投資者積極投入美國金融資產，樂觀情緒主導市場走勢。

美國金融市場進入狂熱模式。(圖：Shutterstock)

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風險狂潮未受影響，樂觀情緒主導市場

幾週前曾震撼市場的波動性已完全消退，取而代之的是對風險資產的狂熱追逐。散戶紛紛回歸，系統性投資人也提高了風險敞口。

標普 500 指數在科技巨頭 Mag7 股票帶動下表現亮眼。垃圾債券連續第五週上漲，10 年期美債殖利率下降約 10 個基點。美元指數連續第三周下跌，創 2022 年 2 月以來新低。

黃金價格連續走低，鈀金價格則創 2024 年 10 月以來新高。原油因地緣政治緩和重挫近 13%，比特幣則重回 10 萬美元大關。

波動率控制產品一直在加大敞口，野村證券國際的一項指標顯示，預計將出現至少 2004 年以來最大的買入潮。據巴克萊稱，追蹤跨資產趨勢的量化基金在短暫做空幾週後，也增加了對股票的多頭部位。

專家警告投資者勿過度自滿、風險依然存在

然而，Tikehau Capital 策略主管 Raphael Thuin 提醒，美國金融市場可能過於自滿，對貿易談判與經濟放緩風險定價過低。

Kayne Anderson Rudnick 投資經理 Julie Biel 強調，若就業與企業盈利惡化，市場支撐將減弱。

Biel 指出：「人們忘了 FOMO（錯失恐懼症）並非是無拘無束的樂觀，而是由恐懼驅動的。因此，如果我們的利潤率或收益惡化，或者就業數據真的惡化，那麼支持市場的因素就不多了。今年早些時候我們吸取了教訓，為什麼一個狹窄的市場不是一個強勁的市場。」

同時，摩根大通等機構也仍將經濟衰退風險定為 40%，理由是關稅政策和家庭支出疲軟前景可能與商業信心下滑相衝突。

美國經濟數據出現矛盾 聯準會政策調整空間存在

與此同時，雖然週五報告顯示美國 6 月消費者信心創四個月新高，通膨預期有所改善，但本周其他數據描繪了一幅不太令人鼓舞的景象。

美國 5 月消費者支出降幅創年內新高，新房銷售大跌，失業救濟申請攀至近三年高點。聯準會主席鮑爾表示，若非貿易政策不確定性，降息或可提前實施，顯示金融政策仍有調整餘地。