降息遙遙無期、風險資產反飆！美國金融市場進入狂熱模式
鉅亨網編譯莊閔棻
本週美國金融市場迎來罕見跨資產狂歡，標普 500 指數飆升 3.4%，創下今年 2 月以來歷史新高。債券、大宗商品與信用債市場同步上漲，這波漲勢被視為 2024 年 5 月以來最大月度漲幅的再現。投資者積極投入美國金融資產，樂觀情緒主導市場走勢。
儘管失業金申請人數攀升、房地產市場疲軟、全球貿易放緩及聯準會（Fed）降息預期減弱，投資者仍看好通膨緩解及消費者信心改善。美國市場看漲情緒創下川普重返白宮以來最高水準，推動標普 500 指數及多元金融資產大幅上揚。
風險狂潮未受影響，樂觀情緒主導市場
幾週前曾震撼市場的波動性已完全消退，取而代之的是對風險資產的狂熱追逐。散戶紛紛回歸，系統性投資人也提高了風險敞口。
標普 500 指數在科技巨頭 Mag7 股票帶動下表現亮眼。垃圾債券連續第五週上漲，10 年期美債殖利率下降約 10 個基點。美元指數連續第三周下跌，創 2022 年 2 月以來新低。
黃金價格連續走低，鈀金價格則創 2024 年 10 月以來新高。原油因地緣政治緩和重挫近 13%，比特幣則重回 10 萬美元大關。
波動率控制產品一直在加大敞口，野村證券國際的一項指標顯示，預計將出現至少 2004 年以來最大的買入潮。據巴克萊稱，追蹤跨資產趨勢的量化基金在短暫做空幾週後，也增加了對股票的多頭部位。
專家警告投資者勿過度自滿、風險依然存在
然而，Tikehau Capital 策略主管 Raphael Thuin 提醒，美國金融市場可能過於自滿，對貿易談判與經濟放緩風險定價過低。
Kayne Anderson Rudnick 投資經理 Julie Biel 強調，若就業與企業盈利惡化，市場支撐將減弱。
Biel 指出：「人們忘了 FOMO（錯失恐懼症）並非是無拘無束的樂觀，而是由恐懼驅動的。因此，如果我們的利潤率或收益惡化，或者就業數據真的惡化，那麼支持市場的因素就不多了。今年早些時候我們吸取了教訓，為什麼一個狹窄的市場不是一個強勁的市場。」
同時，摩根大通等機構也仍將經濟衰退風險定為 40%，理由是關稅政策和家庭支出疲軟前景可能與商業信心下滑相衝突。
美國經濟數據出現矛盾 聯準會政策調整空間存在
與此同時，雖然週五報告顯示美國 6 月消費者信心創四個月新高，通膨預期有所改善，但本周其他數據描繪了一幅不太令人鼓舞的景象。
美國 5 月消費者支出降幅創年內新高，新房銷售大跌，失業救濟申請攀至近三年高點。聯準會主席鮑爾表示，若非貿易政策不確定性，降息或可提前實施，顯示金融政策仍有調整餘地。
Northwestern Mutual 首席投資長 Brent Schutte 則認為，標普 500 估值偏高，他傾向配置更多中小型股及國際股票。他指出：「人們已經習慣於逢低買入，在這種策略失效之前，這種情況將繼續下去。」
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