降息要等等？施密德：聯準會仍觀望關稅對通膨衝擊

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-25 11:30

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儘管美國總統川普一再呼籲降息，但聯準會（Fed）官員表示，目前採取的「觀望政策」是對的，因為聯準會應觀望關稅和其他政策對經濟的影響，然後再調整利率。

聯準會仍觀望關稅對通膨衝擊。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，美國堪薩斯聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）週二（24 日）表示，在考慮是否進一步降息之前，聯準會仍需時間觀察進口關稅上升對物價與經濟成長的實質影響。他強調，目前採取的「觀望政策」仍為適當決策。

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施密德在內布拉斯加州一場農業高峰會發表演說時指出，美國經濟的韌性，讓聯準會能有更多時間觀察整體經濟與通膨數據。

施密德是今年具聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的成員，該委員會將於 7 月 29 日至 30 日召開下一次會議。

儘管美國總統川普一再呼籲降息，但自 2023 年 12 月以來，聯準會將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 區間，持續對抗高通膨壓力。

根據聯準會內部最新預測，2025 年底前可能實施兩次降息，但他們強調了貿易政策的不確定性，並普遍預計未來幾個月經濟成長將放緩、失業率上升、通膨將上升。

目前美國通膨率仍高於聯準會的 2% 目標。施密德表示：「知情人士幾乎一致預計，上調關稅將推高物價，並對經濟活動造成壓力。」他也坦言，未來通膨與就業目標恐將「發生衝突」。

儘管市場持續關注是否啟動降息，施密德仍認為，目前「何時降息以及幅度有多大，目前還不太明確。」他認為，在經濟方向更加明朗之前，應該維持利率不變。