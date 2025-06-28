特斯拉完成史上首次全自動交車！Model Y無人駕駛從工廠直達車主家

鉅亨網新聞中心 2025-06-28 21:10

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週六（28 日），美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 成功寫下自動駕駛歷史新頁。執行長馬斯克在社群平台 X 上宣布，一輛全新 Model Y 從德州奧斯汀的特斯拉超級工廠出發，透過 FSD（Full Self-Driving）系統，自行駕駛至車主家門，全程無人介入，最高時速達 116 公里，完成史上首次真正意義上的「無人交車」。

一輛特斯拉自己從工廠開到車主家。(圖：Shutterstock)

馬斯克興奮發文指出：「特斯拉 Model Y 首次完全自動駕駛從工廠跨越高速公路運送到城市另一端的客戶家中，比原計劃提前一天完成！ 」

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馬斯克強調，這趟交付過程完全沒有車內駕駛人員，也未經任何遠端操控，是首次在公共高速公路上實現真正意義的全自動駕駛行程。

據了解，這位幸運的車主並非特斯拉內部人員，而是透過隨機抽選電話聯絡，被邀請成為「全球首交」的參與者。車主表示，在確認後，他所預訂的新車就自動駛進家門前完成交車，過程既驚奇又流暢。

社群媒體上也陸續有多段影片曝光，顯示其他不同顏色的 Model Y 正在進行無人自動駕駛交車測試。影片中可見這些車輛於城市與高速道路上行駛，車內空無一人，展現 FSD 系統的高穩定性與成熟度。

此次交車突破，亦建立在特斯拉先前於工廠實施的「自動下線系統」基礎之上。過去幾個月，特斯拉美國工廠已採用自動駕駛技術，讓新車從產線末端自動駛往物流出貨區域，大幅提升效率。