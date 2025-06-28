債務雪球越滾越大！川普《大而美法案》將美國推向財政懸崖？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 18:30

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過去二十年，美國聯邦債務大幅上升，引發對潛在財政危機的廣泛憂慮，但《紐約時報》指出，與其恐懼未來的崩潰，更應關注當前政府仍大量依賴廉價資金無節制舉債，尤其是川普的《大而美法案》，形成的隱形風險。

美國債務雪球越滾越大。(圖：Shutterstock)

川普「大而美法案」加劇赤字，導致惡性循環

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《紐時》批評，川普推動的《大而美法案》延續 2017 年減稅政策，進一步擴大聯邦赤字，迫使政府加重舉債，陷入惡性財政循環。該法案被認為是共和黨財政政策失衡的象徵。

根據美國無黨派的國會預算辦公室（CBO）估計，川普法案將導致政府每年新增 550 億美元的利息支出，足以修復全美橋梁。參議院正在起草的新版本，成本可能更高。

雖然部分共和黨人質疑 CBO 數據，但《紐時》指出現任 CBO 主任為共和黨人，其模型與賓州大學華頓商學院、耶魯大學等機構結果一致，分析具高度可信度。

即使使用共和黨偏好的動態經濟模型，CBO 仍警告法案將推高利率，借貸成本翻倍，導致美國每年新增超過 1000 億美元的利息負擔，成為下一代無法承擔的重擔。

《紐時》指出，目前，美國納稅人為聯邦債務支付的利息已超越國防預算，與年度醫療保險支出相當，成為社會安全支出之外的第二大聯邦支出項目。這使教育、基礎建設和社會福利的資源遭到排擠。

美國減稅富人、削減貧弱，社會不平等擴大

同時，《紐時》也批評《大而美法案》使富人獲益最大，卻削減對低收入族群的醫療與福利支出。富人收入增 2%，而貧困家庭可能減少 4%，導致社會不平等加劇，形同「劫貧濟富」。

文章指出，儘管歷史上如二戰後美國曾大幅減債，如今即便在和平與經濟成長階段，聯邦政府仍持續舉債。若川普法案通過，CBO 預測到 2034 年，債務將達 GDP 的 124%，創歷史新高。

利率升高趨勢無法逆轉，債務壓力將持續擴大

《紐時》提醒，美國已進入高利率時代，政府借貸平均利率升至 3.6%，未來若繼續增加債務，利率將更高，利息成本成為長期沉重包袱。

經濟學者警告，美國債務能吸引全球投資，仰賴對其法治與民主的信任。然而，川普破壞制度基礎，使投資者信心動搖，增加利率風險與市場不穩定。

《紐時》指出，過去 50 年內，共和黨三次大幅減稅均未實現承諾的經濟成長，反而擴大財政赤字。川普法案恐成第四次錯誤實驗，部分共和黨人卻仍重複舊有論點，與事實背道而馳。

美國政府選擇向富人舉債，而非課稅籌資，本質上是用更高成本向富人借錢，再支付利息，進一步惡化財政公平性，讓財富集中問題更加嚴重。

根治債務問題需提高富人稅率與改革支出結構

《紐時》強調，要真正改善美國債務問題，需調高對富人的課稅，同時改革社會安全與醫療保險支出。雖然多數共和黨人支持法案，仍有少數如斯科特與約翰遜公開反對，稱法案「不可接受」、「財政失控」。