蘋果首曝自製CIS企圖 台積電、采鈺沾光

蘋果新專利名稱為《高動態範圍與低噪點的堆疊影像感測器》(Image sensor with stacked pixels having high dynamic range and low noise),顯示蘋果採用雙層堆疊架構,將感測元件堆疊在邏輯晶片上,並導入橫向溢流積分電容 (LOFIC) 技術,使感測器能靈活適應從室內到戶外陽光等劇烈光照變化。