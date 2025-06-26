鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-26 02:00

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美國波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三 (25 日) 表示，在通膨與就業前景仍具高度不確定性情況下，聯準會 (Fed) 可能在今年稍晚啟動降息。她強調，貨幣政策當前維持「略具限制性」的立場是合理的，有助於保留時間觀察經濟走向與風險變化。

Fed柯林斯：關稅推升通膨 今年稍晚可能降息(圖：REUTERS/TPG)

柯林斯於近期在麻州地區拜訪活動期間發表談話，並指出，受到總統川普貿易政策的影響，經濟仍面臨來自關稅的價格衝擊與增長壓力。她預期，今年底前，Fed 偏好的核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將升至略高於 3%，並指出關稅的通膨影響預計將在未來幾季逐步反映，尤其是年初囤貨結束、進口商品陸續進入市場與企業生產流程後。

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柯林斯表示，儘管她傾向於支持今年稍晚開始逐步寬鬆貨幣政策，但最終路徑仍將取決於數據與政策發展。她說：「我的展望仍可能隨情勢演變而大幅改變，尤其是當各項政府政策的經濟影響更加明朗化時。」

她重申支持 Fed 在上周決議維持利率區間於 4.25% 至 4.5% 之間的決定，認為這種「積極耐心」的立場能在目前局勢下發揮作用。對於經濟基本面，她認為美國目前整體經濟仍「處於良好狀態」，勞動市場雖略為降溫，但依然健康。

Fed 在 6 月會議預測今年可能進行兩次降息，但時點尚未確定。部分理事如華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 已表態對 7 月降息持開放態度，但柯林斯此次未對具體時程作出暗示。她強調：「當前政策立場有助我們審慎評估經濟數據與前景發展，並平衡達成充分就業與物價穩定的目標。」