哈佛重磅預警：全球AI失業潮2年來襲、世界經濟大崩盤在即

鉅亨網新聞中心 2025-06-25 12:20

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人工智慧（AI）導致全民失業，絕非空想。哈佛商學院近日就釋出一段專訪影片，由維吉尼亞大學經濟學教授、AI 經濟學權威 Anton Korinek 對全人類發出警告。他指出，通用人工智慧（AGI）可能在未來 2 至 5 年內實現，屆時 AI 失業潮將席捲全球，並可能引發全面的經濟崩潰。

哈佛商學院影片揭露AI失業危機。(圖：Shutterstock)

Korinek 表示，AGI 的出現將徹底改變現有的經濟架構，對勞動市場、生產力與財富分配產生深遠影響。他強調，目前 AI 在數學與程式設計等能力上已達近乎「飽和」的水準，人類的競爭優勢正在迅速縮小。

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與此同時，Perplexity 創辦人 Arvind Srinivas 也坦言，隨著 AI 的進展速度遠超過預期，企業產品規劃週期已由「年」變為「月」。Korinek 建議，一般民眾應密切關注 AI 技術的最新動向，並隨時調整個人的職涯策略與學習規劃。

雖然當前 AI 對總體經濟指標的影響仍不明顯，但 Korinek 預期，未來幾年企業加碼 AI 投資後，將帶來規模化的衝擊與報酬。他直言：「AI 將在未來全面改變經濟運作模式。」

對於 AI 紅利分配問題，Korinek 則指出現有的收入分配制度已難以為繼。隨著 AGI 可取代幾乎所有人類職能，薪資水準將持續下滑，貧富差距勢必擴大。

因此，他建議各國應建立「無條件基本所得」（UBI）制度，確保全民能共享 AI 技術帶來的經濟成果。

儘管 UBI 制度被批評成本高昂，且可能打擊就業意願，但 Korinek 表示，與兩年前相比，如今已有越來越多政策制定者與企業領袖正視這項議題，反映出 AI 技術進展已逼近臨界點。

此外，Korinek 也強調，教育體系必須立刻因應。他認為，未來最關鍵的能力將是有效使用 AI 系統，這將成為學生、員工乃至企業領導者的核心競爭力。

若不及早規劃收入保障與教育改革，Korinek 警告，AGI 所帶來的廣泛失業現象將嚴重衝擊社會穩定。他呼籲政府應提前制定應對政策，以降低科技發展引發的社會撕裂風險。

Korinek 還指出，AI 模型的開發成本日益上升，未來只有少數科技巨頭能繼續投入，這將導致市場壟斷與創新受限，全球監管機構應強化對大型 AI 企業的管控與透明化要求。

目前美國在 AI 監管政策方面仍處起步階段。Korinek 呼籲，政府需具備足夠的 AI 專業知識，才能在面對未來風險時做出有效應對。