鉅亨網新聞中心 2025-06-25 09:52

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在全球地緣政治動盪加劇、能源安全日益凸顯的背景下，曾被視為科幻的可控核融合（「人造太陽」）技術正加速走向現實。中國在這一領域的技術突破與產業化進程尤為顯著，不僅多項國家級項目取得里程碑式進展，更在資本市場與產業鏈端展現出強勁動能，預示著中國在全球能源格局中扮演關鍵角色。

戒斷石油依賴 全球千億資金搶進「人造太陽」賽局。(圖:shutterstock)

當前，中國對能源進口的依賴度高企，石油戰略儲備僅能支撐短期需求，而風光新能源受限於儲能瓶頸，核電則面臨選址和乏燃料處理難題。在此嚴峻形勢下，可控核融合憑藉其獨特優勢成為解決能源安全問題的「終極方案」。一克氘氚燃料釋放的能量相當於 8 噸石油，一公升海水提取的氘可取代三百公升汽油，發電成本可控制在 0.005 元 / 千瓦時以下，且反應過程本質安全無污染。中信證券將其定義為「能源完全自主可控的唯一解決方案」。

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中國已將核融合納入「未來產業十大工程」，規劃在 2030 年前投入超 3000 億元人民幣，並在上海、合肥、成都三大基地獲得專項債支持。國金證券指出，可控核融合反應爐的建設主要來自於中國核工業集團、中科院、商業公司和高校等四大方向，單一實驗器的投資額高達人民幣數十億甚至上百億元。

社會資本也聞風而動。就在中東停火前一周，中油資本聯合中石油集團等向崑崙資本增資 32.75 億元，重點投向可控核融合項目。此前，崑崙資本已布局聚變新能、星環聚能等，其中聚變新能作為中科院等離子體所主導的技術轉化平台，透過「地方政府 + 科研院所 + 央企民企」的創新模式，引入合肥產投、崑崙資本、合肥科學島控股、皖能股份、蔚來等共同出資，註冊資本已達 145 億元。

可控核融合的技術突破與產業化進程正相互催化，成果斐然。

「誇父」項目核心系統國產化： 中科院等離子體所承擔的聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施 CRAFT（「誇父」）項目，其低雜波電流驅動系統（超導託卡馬克裝置的大型「微波爐」）已於 6 月 18 日全面實現國產化。

「中國環流三號」（HL-3）創紀錄： 中國規模最大、參數最高的先進核聚變實驗裝置——新一代人造太陽「中國環流三號」（HL-3），於 6 月實現等離子體電流 100 萬安培、離子溫度 1 億攝氏度、高約束模式運行，綜合參數聚變三乘積達到 $10^{20}$ 次方量級，創下中國聚變裝置運行新紀錄，標誌著中國聚變技術快速挺進燃燒實驗階段。

在「誇父」計畫取得突破的同一天，專注高溫超導材料研發生產的上海超導科創板 IPO 獲受理，計畫募資 12 億人民幣。

作為國際上唯二實現批量年產千公里級以上（12 毫米寬）第二代高溫超導帶材的生產商之一，上海超導客戶涵蓋了「國家隊」及國際巨頭，包括南方電網、中國科學院、聯創超導、能量奇點、中車長客、美國麻省理工學院分拆出來的聯邦核融合系統公司（CFS 公司）、TE 公司等，其產品在下游應用領域支撐了一批示範性項目，包括全球三個電壓等級最高的不同類型的超導限流器、全球首個全高溫超導託卡馬克等。

上海超導的 IPO 宣告可控核融合已進入「訂單驅動」的產業投資新週期，這也是中國可控核融合加速走向產業前沿的標誌性事件。

國際資本對核融合市場的投入也在加速。根據《核融合 2024 產業報告》，去年產業累計融資金額超過 71 億美元，年增 9 億美元，多數核融合公司預計商業發電將在 2031-2035 年實現。

國際原子能總署預測，2030 年全球可控核融合市場規模有望達到 4965 億美元，2050 年或突破兆美元。中核集團聚變領域首席科學家段旭如表示，從目前核聚變技術的發展看，20 至 30 年是一個比較合理的商業化預期，但不排除高溫超導、人工智慧、先進材料等技術突破會使商業化落地時間提前。