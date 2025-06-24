OpenAI與蘋果艾夫合作AI裝置細節曝光！可能不是耳機

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 14:17

‌



隨著 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 X 實驗室支持的助聽器新創公司 iyO 向 OpenAI 提出商標侵權訴訟，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與前蘋果 (AAPL-US) 首席設計師艾夫（Jony Ive）攜手開發的 AI 裝置計畫最新細節曝光。

OpenAI與蘋果艾夫合作AI裝置細節曝光。(圖：Shutterstock)

根據本月初提交的法院文件，OpenAI 與艾夫創立的新創公司 io 正積極開發一款面向大眾市場的 AI 硬體裝置，目標是重新定義現有裝置的功能與形式，然而該產品可能不是市場上流傳的耳機。

‌



長期擔任蘋果高層、io 聯合創始人兼首席硬體長的 Tang Tan 在一份法庭聲明中聲稱，奧特曼在 io 發布影片中提到的原型「既不是入耳式設備，也不是可穿戴設備」。Tan 指出，原型的設計尚未最終確定，距離產品發布或發售至少還有一年時間。

根據法庭文件，OpenAI 與 io 正測試包括桌面型、行動型、有線、無線、穿戴式與可攜式等多種裝置，並未將開發限制在入耳式產品。

據《華爾街日報》報導，奧特曼也曾向內部員工表示，該 AI 裝置將能放入口袋或放置於桌上，具備環境感知功能，預計將成為智慧型手機與筆記型電腦以外的「第三設備」。

OpenAI 測試 iyO 產品失敗 裝置並非耳機或穿戴式設備

不過，根據案件揭露的電子郵件，近幾個月來，OpenAI、io 和 iyO 的高層對入耳式產品進行了大量研究，並向多家公司購買至少 30 組耳機進行市場調研。

OpenAI 產品副總裁 Peter Welinder 與 Tan 更是曾於 5 月 1 日與 iyO 執行長 Jason Rugolo 會面並測試其耳機產品，但該設備在演示過程中多次失敗，讓 OpenAI 團隊感到失望。

iyO 遭拒合作與併購提案 io 強調未開發耳機產品

事實上，Rugolo 曾多次試圖說服 OpenAI 與 iyO 合作，甚至開價 2 億美元出售公司，或將 iyO 產品作為 OpenAI AI 裝置的開發套件，但均遭拒。

前蘋果高層、io 聯合創辦人暨首席產品長 Evans Hankey 亦在法庭聲明中強調，io 並未進行任何「客製化耳機產品」的開發。