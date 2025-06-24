AMD獲分析師升評為買入！AI推理GPU挑戰輝達、攜手Humain擴展中東市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-24 16:50

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儘管超微半導體（AMD）市值遠不及 AI 晶片市場的主導者輝達 (NVDA-US) ，但分析師認為，AMD (AMD-US) 仍有機會在 AI 領域穩固其長期競爭地位。

分析師認為，AMD仍有機會在AI領域穩固其長期競爭地位。(圖：Shutterstock)

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 表示，自年初以來，AMD 的基本面已明顯改善，股價仍未完全反映其成長潛力，未來仍有強勁上行空間。

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週一（23 日），在 Reitzes 將 AMD 股票評級調升為「買進」並將目標價由 110 美元上修至 175 美元後，AMD 股價收盤上漲 1.04%，收報 129.58 美元。

儘管目前輝達仍掌握約 90% 的 AI 晶片市佔，特別在 AI 訓練模型市場居於主導地位，但 Reitzes 強調，AMD 有望在 AI 推理應用方面取得突破。

AMD 發布新一代 Instinct MI350 系列 AI 晶片、帶動股價上漲

近一個月以來，受益於市場對其新一代 AI 處理器的正面評價，AMD 股價已累積上漲 16%。

本月初，AMD 發布 Instinct MI350 系列 AI GPU，包括 MI350X 與 MI355X，聲稱性能可達前代 MI300X 的四倍。

Reitzes 預估，該系列將幫助 AMD 搶下 AI 加速器市場約 5% 的市佔率，預期至 2028 年 GPU 銷售將突破 200 億美元，每股盈餘有望超過 9 美元。

Reitzes 指出：「基於記憶體頻寬、容量，以及 ROCm 軟體的一些重要改進，一些人認為 AMD 的 GPU 是推理領域的絕佳替代方案。」

AMD 與中東市場合作帶動區域成長動能

在全球市場之外，AMD 與阿拉伯聯合大公國 AI 新創公司 Humain 的合作也被視為突破關鍵。該公司計畫在未來五年內部署 500 兆瓦的 AI 運算能力。Reitzes 表示，這些合作案顯示 AMD 在中東地區的市佔率可能將高於全球平均。

目前阿拉伯聯合大公國正建設 1GW 的 AI 基礎設施，並計畫擴充至 5GW，Reitzes 估算，每 1GW 的 AI 運算能力都將為 AMD 帶來數十億美元商機。