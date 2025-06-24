輝達RTX PRO 6000特規版引熱議 TrendForce看有三點變數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-24 15:07

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市場關注輝達 (NVDA-US) RTX PRO 6000 系列，預期整體出貨將有不俗表現，不過，TrendForce 資深研究副總吳雅婷認為，針對中國市場的 NVIDIA RTX PRO 6000 低壓降規版面臨性價比劣勢以及中國本土業者的競爭，加上記憶體供應緊張，出貨量是否能如市場期待，仍有變數。

輝達示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

TrendForce 預期，輝達 RTX PRO 6000 特規版將於今年下半年推出，目前尚未引起中國市場買家的高度興趣，部分原因是價格更平易近人的華為 Ascend 910c 已足堪使用，被視為是更具成本效益的替代方案。Ascend 910c 將於近期逐步擴大放量，逐步取代原有的 910B 方案。

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吳雅婷分析，輝達的記憶體採購策略，為針對不同產品類別多元化供應商佈局，高階 AI GPU 使用的 HBM 由 SK 海力士主供、美光 (MU-US) 為第二供應商，在 LPDDR 類別以美光為主要合作夥伴，GDDR 則仰賴三星供應。

RTX PRO 6000 將採用 96GB GDDR7，作為輝達中低階 GPU 主力產品線，鎖定 AI 推論、邊緣端深度學習訓練或影像、模擬等應用。但供應端遇挑戰，因三星是輝達唯一的 GDDR7 記憶體供應商，因此在供給吃緊下，後續恐影響 RTX PRO 6000 的供貨能力。

吳雅婷認為，綜合以上三點因素，輝達 RTX PRO 6000 未來的實際出貨情況尚待觀察。