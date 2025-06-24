Yahoo購物整合統一OPENPOINT資源 拓電商生態圈
鉅亨網記者王莞甯 台北
Yahoo 購物在統一集團入主後，今 (24) 日宣布加速會員經營整合，攜手 OPENPOINT 正式導入「點數折抵消費」機制，目標打造出更具規模和黏著度的電商會員生態圈。
Yahoo 購物說明，為進一步擴大會員規模，今日起再推全新會員日回饋升級方案 ，凡綁定 OPENPOINT 帳號的會員，消費滿額即享 3% OPENPOINT 點數回饋，購衷心會員再享加碼 1.5% 雙重回饋，期以合計高達 4.5% 的回饋，深化會員的黏著度。
Yahoo 購物自 5 月開放 OPENPOINT 帳號綁定與整合以來，成功催化會員經濟效應，開放首三日即吸引逾萬名會員綁定，首波有超過 7 成活躍會員完成綁定，其中近 5 成綁定會員已實際消費並進行點數折抵，爲平台挹注新動能。
Yahoo 購物進一步觀察綁定用戶的消費輪廓和購物行為發現，會員使用 OPENPOINT 折抵的消費多集中於運動戶外、精品、美食、3C 與家電等主力品類，而這群會員相較一般會員更偏好生活型消費，包括美食、清潔、保健與票券等高頻回購品類，且平均客單價也高出一般會員約 6 成。
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