鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-24 06:00

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全球 AI 晶片市場競爭進入白熱化階段，超微 (AMD-US) 與輝達 (NVDA-US) 的較量備受矚目。6 月 10 日，超微在 COMPUTEX 2025 技術大會上宣布推出基於 Zen5 架構的銳龍 Threadripper PRO 9000 系列處理器，以及 Radeon AI PRO R9700 專業顯示卡，同時披露其 MI355 晶片性能已達輝達 B200/G200 水平的消息，引發行業對市場變化的熱議。

CUDA護城河遇挑戰！超微MI355靠高性價比能否打破輝達生態壁壘？（圖：Shutterstock）

超微執行長蘇姿丰先前宣稱，最新 MI355 晶片運算速度較前一代提升 35 倍，在 AI 模型訓練領域已能與輝達旗艦產品一較高下，且定價策略更具侵略性。

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中國財經媒體《節點財經》報導，若結合蘇姿丰宣布的 7 月正式發售計畫，這場以「高性價比」為核心的新品攻勢，被視為輝達挑戰行業霸主的關鍵戰役。

數據顯示，超微 MI300X 晶片已獲微軟等企業採用，但更多訂單流向仍指向輝達 H200，後者憑藉 CUDA 生態的絕對優勢，佔據著數據中心 AI 市場 98% 市佔率，超微僅佔 1.2%。

技術迭代速度成為雙方角力的核心。Threadripper 系列歷經七代進化，核心規模成長 5 倍，記憶體與 PCIe 頻寬同步提升 3 倍，新一代 PRO 9000 系列延續 WRX90/TRX50 平台相容性，既保障老用戶升級便利，也透過 5 倍核心成長滿足專業工作站需求。

相較之下，輝達透過 CUDA 建構的軟體護城河持續加固，其生態壁壘令多數開發者難以割捨，這種差距在算力集群部署中尤其明顯。谷歌、OpenAI 等重量級科技企業仍將輝達 H200 視為首選方案，超微產品多部署於次級算力節點。

研發投入差距凸顯競爭本質。2005 年，超微研發費用曾是輝達 3.2 倍，但到了 2024 年情勢逆轉，當年輝達年度研發支出達 86.75 億美元，高過超微 48%。持續投入讓輝達在 GPU 架構、製程 000 及軟體生態形成複合優勢，B200 晶片較前代提升 6 倍算力的同時，仍維持 7 奈米製程的能源效率比領先。

反觀超微，雖在 MI355 實現 35 倍能效飛躍，但未能根本動搖輝達在訓練晶片市場的統治地位。

微軟、Google 等巨頭的自研晶片計劃，也對單一供應商帶來隱憂。博通、Marvell 等 ASIC 廠商加速客製化 AI 晶片研發，輝達則開放 NVLink 生態應對挑戰，德國工業 AI 雲的出現，更顯現其鞏固供應鏈掌控力的意圖。

在這種多方博弈中，超微既受益於客戶多元化需求，也面臨生態建設落後的根本性挑戰。

富國銀行指出，當前 AI 晶片市場呈現「一超多強」格局，輝達 H100/B200 系列構建的性能 - 生態雙重壁壘短期內難以撼動，但超微憑藉台積電先進製程支援與產品快速迭代能力，正持續縮減技術代差。Threadripper PRO 9000 系列 7 月上市後的市場回饋，MI355 晶片在邊緣運算領域的滲透程度，將成為觀察超微突破生態壁壘的關鍵指標。