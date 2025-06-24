鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-24 07:30

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上周末，美國對伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處核設施的攻擊讓以伊衝突又再升級，伊朗隨即威脅關閉荷姆茲海峽，美國駐敘利亞軍事基地也遭襲擊，中東局勢持續緊繃，全球市場神經也隨之緊繃。

美襲伊朗核設施引爆中東！荷姆茲海峽危機陡然升高 全球市場為何淡定？（圖：Shutterstock）

儘管中東局勢升級，但未構成全球市場的系統性威脅，市場仍保持冷靜，不過石油或天然氣價格若大漲，或是衝突進一步升級引發貿易動盪，都將成為世界經濟的又一掣肘，恐導致經濟成長放緩與通膨上行風險。

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美國對伊朗三大核設施的打擊正值全球經濟脆弱時刻。彭博經濟分析師 Ziad Daoud 等人在最新報告中指出，這次攻擊恐使以伊衝突升級，增加油價上漲與通膨上行的風險。若荷姆茲海峽關閉，原油價格恐飆升至每桶 130 美元以上，推動美國夏季 CPI 接近 4%，促使聯準會 (Fed) 及其他央行延後降息。

事實上，Fed 上星期下調今年經濟成長預測至 1.4%，部分原因正是消化川普關稅對物價與經濟成長的影響。

牛津經濟研究院全球宏觀研究主管 Ben May 先前也警告，中東緊張局勢是對疲軟全球經濟的另一個不利衝擊，油價上漲及相關通膨將令各國央行頭痛。

與緊張局勢形成反差的是，全球股市表現優異。中國股市開低走高，港股恒生指數收高 0.67%，恒生科技指數亦漲 1.05%，日韓股市分別小跌 0.3% 跟 0.24%。

專家分析指出，市場波動較小主要因為投資人預期美國軍事干預是短暫威懾，而非長期衝突。

Wedbush 管理董事 Dan Ives 稱，市場視這次襲擊為利多，因當地核威脅被削弱，Yardeni Research 創始人 Ed Yardeni 更稱事件未動搖其對美股長期牛市的信心，仍看好標普 500 指數今年底達到 6500 點。

至於衝突對 A 股的影響，多數券商認為海外擾動利空有限，市場短期可能休息但跌不深，中長期正面因素仍占主導。

南開大學金融發展研究院院長田利輝指出，A 股核心邏輯在中國經濟，若衝突可控將回歸基本面，若升級則必須警惕停滯性通膨風險，建議配置高股息公用事業、必選消費，規避航運、代工等供應鏈敏感產業。

國際油價的潛在波動更受關注。高盛交易團隊建構四種衝突升級情境。一是若僅維持現狀，無實質供應中斷，布蘭特原油將在每桶 72 美元附近表現，二是若以色列攻擊伊朗煉油廠等經濟資產，油價恐升至 80-90 美元，三是若伊朗反擊攻擊地區資產，油價將明確升向 100 美元，而最後一個情境則是伊朗關閉荷姆茲海峽，每日 1500-1700 萬桶供應將受影響，油價恐飆升至 120-150 美元區間，類似俄烏衝突初期水準。

在能源產業內具有相當大影響的《蕭克報告》主編 Stephen Schork 更警告，當前局勢可能是自 1990 年伊拉克入侵科威特以來對石油市場最大的威脅，甚至超過 1974 年阿拉伯石油禁運。

金價方面，儘管現貨黃金上周下跌 1.8%，三周來首度下跌，但機構對其後續走勢仍樂觀。

德意志銀行指出，歷史上 28 個地緣政治事件中，黃金平均上漲 3%，高峰階段平均漲幅 5.5%，這次以伊衝突重要性恐超過歷史事件，金價至少 3% 漲幅。