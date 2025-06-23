OpenAI頂尖研究員簽證遭拒離美！美國AI霸主地位岌岌可危

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 15:50

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在全球爭奪人工智慧（AI）領導地位的激烈競爭中，美國卻因嚴苛的移民與簽證政策，親手迫使頂尖人才出走。近日，OpenAI 核心研究員就 Kai Chen 因綠卡申請遭美國拒絕，被迫結束長達 12 年的矽谷工作生涯，返回加拿大，震驚整個科技圈。

OpenAI頂尖研究員綠卡被拒無奈離美。(圖：Shutterstock)

AI 專家 Chen 為 GPT-4.5 開發團隊的關鍵成員，已於 4 月 12 日啟程前往加拿大溫哥華。她在社群媒體表示將短暫停留，盼能儘快解決簽證問題並重返美國。她的離開被業界視為美國 AI 人才流失問題的警訊。

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OpenAI 首席科學家 Noam Brown 就公開表示：「這令人深感憂慮，美國正在驅逐最優秀的 AI 人才。」

OpenAI GPT-4.5 背後功臣：Kai Chen

根據資料，Kai Chen 年薪高達 62 萬至 156 萬美元，2023 年加入 OpenAI 後即投入 GPT-4.5 開發，執行長奧特曼（Sam Altman）甚至曾公開稱讚她在 GPT-4.5 專案中的「傑出貢獻」。

Chen 擁有賓州大學工程與電腦科學學位，以及華頓商學院的經濟背景，更曾創辦兩家科技新創，實力與資歷備受肯定。

然而，如此優秀的 AI 人才卻遭美國拒簽，顯示美國移民與簽證審查標準日益嚴苛。根據業界統計，近幾個月已有超過 1700 名國際 AI 人才面臨簽證問題，包括 H-1B 工作簽證和綠卡審查。拒絕理由甚至延伸至交通違規或政治立場，導致業界憂心忡忡。

矽谷知名創投人 Sheel Mohnot 表示：「我們正在經歷一場自我造成的人才流失危機，「移民對美國 AI 產業的貢獻不可取代，許多頂尖企業都由移民創立。 」

OpenAI 內部移民多

OpenAI 內部數據顯示，過去一年該公司為超過 80 個職位申請 H-1B 簽證，自 2022 年起共為逾 100 個關鍵崗位提供工作簽證支援，這些職位對美國 AI 產業競爭力非常重要。

整體而言，美國 AI 產業成功與否高度依賴移民背景人才。2023 年有多達 70% 的 AI 碩博士來自國際學生，而《富比士》AI 50 榜單中，66% 的 AI 新創公司由移民創辦。這些數據都證明，美國在 AI 領域的成就根基於全球人才的匯聚。