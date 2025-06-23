鉅亨網新聞中心 2025-06-23 16:40

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人口基金會上週發布的《2025 年世界人口狀況報告》指出，印度總生育率已跌至 1.9，這意味著每位印度婦女平均生育 1.9 個孩子，遠低於維持人口世代交替所需的 2.1 個孩子。這一數字標誌著印度長期以來面臨的人口爆炸問題出現了歷史性的轉變，並引發了政府對於人口紅利可能喪失的深切擔憂。

印度人也不想生了！生育率跌破警戒線 面臨「未富先老」危機。(圖:shutterstock)

長期以來，人口過剩一直是印度發展的重大挑戰。自獨立以來，印度政府一直試圖透過各種政策來干預人口成長。然而，隨著生育率的持續下降，現在的擔憂已從「人太多」轉變為「人太少」，特別是對於一個平均國民生產毛額（GDP）極低的超級人口大國而言，這是否預示著「未富先老」的窘境。

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從歷史上看，印度地處熱帶地區，優越的水熱條件促使人口在廣闊的平原上繁衍生息。在獨立之初，印度的人口規模已接近前現代社會的承載極限，而當時的工業化、都市化程度低下，文盲遍地，良種化肥尚未普及，化石能源儲量稀少。

基於此國情，印度知識界普遍認為，持續的人口增長將加劇農村人地矛盾和城市失業問題。此外，公立醫療、教育和基礎建設的壓力也將隨著人口增長而上升，甚至導致本應用於投資的資金被分流至消費，進而影響印度現代化的速度，甚至帶來災難。

為應對人口挑戰，印度在獨立兩年後的 1949 年便成立了計劃生育協會（FPA），並於 1952 年正式在全國推行計劃生育政策，成為首個實施該政策的發展中國家。在初期階段，由於印度人口尚未經歷井噴式成長，政策相對溫和，主要目標是透過節育來提高母嬰健康與福祉。

然而，隨著工業化的推進，營養和醫療水平逐漸改善，印度人均壽命顯著提升，但生育率的下降卻明顯滯後。這導致印度人口從 1960 年的 4.5 億迅速膨脹至 1970 年的 5.5 億，而此時的生育率仍高達 5.49，即平均每位育齡婦女生育超過五個孩子。

上世紀 60 年代是印度人口增長最快的時期。此前的柔性計劃生育政策似乎效果不彰，更多人口需要更多糧食，印度面臨巨大的糧食安全壓力。同時，大量農村人口湧入德里、孟買等大城市，卻難以找到合適的工作，印度的「城市病」開始顯現，人口問題變得日益緊迫。當時的印度效仿蘇聯推行計劃經濟，認為既然複雜的社會經濟都可以透過計劃指令來調控，那麼生育問題自然也可以透過計劃來管理。