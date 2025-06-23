鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 06:20

‌



美國副總統范斯（JD Vance）在總統川普下令空襲伊朗三處核設施後，首次接受專訪，對外闡述美方立場。他強調，美國並未與伊朗進入戰爭狀態，此次行動是針對「伊朗核計畫」所做的必要軍事打擊。

范斯談伊朗空襲：美國未開戰、川普臨場才做出最終決定。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，范斯指出：「我們並未與伊朗交戰，而是與伊朗的核計畫開戰。」他稱此次打擊行動「證明了美國軍事實力」。

‌



范斯補充說：「我們不希望政權更替。我們不想拖延。我們希望終止核計劃，然後與伊朗人就此問題進行長期解決方案的對話。」

他指出：「事實上，我認為這提供了一個機會，可以重啟兩國關係，重啟這些談判，讓伊朗能夠決定不對其鄰國構成威脅，也不對美國構成威脅。如果他們願意這樣做，美國將洗耳恭聽。」

針對行動時機的問題，范斯表示，美方掌握了一個「狹窄的機會窗口」，並稱若那時不行動，短期內可能無法再次執行如此精準的打擊。他補充說：「我認為，如果川普總統不採取他所做的行動，那將是極不負責任的。」

他還說，川普週六「在投下炸彈前幾分鐘」做出了最終決定，並補充說川普「有能力在最後一刻取消此次襲擊」，但他決定繼續推進。

范斯強調，雖然美方信任情報單位，但決策同時依賴高層判斷與領導直覺。他稱：「伊朗人停止了真誠的談判，這才是真正的導火線。」

同時，范斯也透露，川普在下令行動前曾對伊朗發出「私人最後通牒」，但未詳細說明具體內容。

根據《CNN》早前報導，川普曾在 4 月給予伊朗 60 天談判期，並要求以色列總理納坦雅胡暫緩對伊朗的軍事行動，以便談判取得進展。

范斯稱美方關注伊朗回應訊號

此外，根據《巴隆周刊》報導，范斯也指出，美國目前已收到一些來自伊朗的間接訊息。他表示：「我們預計，在接下來的 24 小時內，我們將能夠充分了解伊朗人想要做什麼，以及他們希望如何推進。」

范斯重申，川普仍希望透過外交手段解決危機，但若伊朗仍選擇強硬路線，「那他們將不會有太多選擇，就如同昨晚那樣。」