美國可能沒有重創伊朗福爾多核設施？衛星影像揭露深層破壞仍待確認

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-23 12:00

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商業衛星影像顯示，美國對伊朗福爾多（Fordow）核設施發動的空襲，可能對深層地下鈾濃縮設施造成嚴重破壞，甚至可能徹底摧毀，但專家在週日（22 日）仍表示，相關損害尚無法獲得最終確認。

伊朗福爾多受美國攻擊後的衛星圖。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，前聯合國核查人員、大規模毀滅性武器專家艾布萊特（David Albright）表示，美軍使用巨型鑽地彈成功穿透福爾多地底，認為該設施可能已「完蛋」。

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然而，衛星圖像分析專家 Decker Eveleth 指出，由於核設施建得極深，目前難以從衛星圖像準確判斷受損程度。Eveleth 補充說，福爾多容納數百台離心機的大廳「埋得太深，我們無法根據衛星影像評估損壞程度。」

此外，專家還指出，伊朗可能早在美軍行動前，將高濃縮鈾與重要設備移轉至秘密地點。Maxar Technologies 的影像顯示，福爾多在攻擊前兩天即出現「異常活動」，包括數十輛車輛排隊進入設施。

伊朗高層消息人士也曾向《路透》透露，大量 60% 濃縮鈾已在攻擊前轉移至不公開地點。

伊朗核活動擔憂仍存 專家悲觀

明德大學蒙特雷國際研究學院的 Jeffrey Lewis 對此感到悲觀。他指出：「除了讓他們的核子計畫推遲幾年之外，你幾乎不可能有太大把握。幾乎可以肯定的是，有些設施是我們不知道的。」

美國參議員凱利（Mark Kelly）也表達憂慮：「我現在最大的擔憂是，他們會把整個核子計畫轉入地下，不是物理上的地下，而是在雷達探測不到的地方，有可能加速它的發展。」

四位專家審視 Maxar 衛星影像後指出，福爾多山體出現兩組整齊排列、各三個的炸彈貫穿坑洞。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也證實，美方出動七架 B-2 轟炸機，共投下 14 枚 GBU-57/B 巨型鑽地彈，能深入 200 呎厚的地下岩層，專為摧毀像福爾多這類加固核設施設計。

然而，儘管凱恩表示，初步評估顯示核設施「損毀極為嚴重」，但是否有部分設備倖存仍未能確認。

伊朗福爾多深埋地下 真實情況仍難完全掌握

為防止遭受外國攻擊，伊朗長年將其核設施埋設於地下深處，福爾多設施即建於山腰岩層內。此次美國空襲導致山體表面出現六個由地堡炸彈造成的坑洞，周邊地面明顯翻動並被塵土覆蓋。

美國與以色列曾明言將致力阻止伊朗持續發展核計畫。但專家警告，如果此次攻擊未能徹底摧毀核設施，恐怕伊朗仍能快速重啟核計畫。