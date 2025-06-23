鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-23 08:30

‌



由於投資人持續消化以色列和伊朗之間日益加劇的衝突的影響，同時密切關注川普總統的關稅將如何影響美國經濟，上週股市走低。

美國參戰加劇以伊衝突 本周你該知道什麼？(圖:shutterstock)

未來一周，地緣政治似乎將成為討論的焦點。

‌



川普 21 日表示，美國軍隊襲擊了伊朗的三個地點，這是自 6 月 13 日以伊衝突升級以來美國首次攻打伊朗。川普當時還稱，「如果和平不能迅速到來，美國可能會採取進一步行。」

美國介入這場日益擴大的衝突所產生的連鎖反應，幾乎可以肯定將在本週初為市場定下基調，並為即將發布的最新經濟數據和企業財報蒙上陰影。

聯準會最偏好的通膨指標將成為本週經濟數據的重點。此外，製造業和服務業活動的最新情況、消費者信心，以及第一季經濟成長的最終數據也將陸續公布。聯準會主席鮑爾也將於 24 日開始進行為期兩天的貨幣政策證詞，備受關注。

有限的股市反應

過去一週，伊朗與以色列之間的衝突備受關注，但迄今尚未對市場造成明顯衝擊。然而，美國在上週末的行動很可能考驗這種市場動態。

花旗美國策略師 Scott Chroner 在最新報告中指出：「接下來對股市而言，關鍵將取決於能源商品價格。」他解釋，自從以色列在 6 月 13 日發動首次飛彈攻擊以來，標普 500 指數整體表現大致持平，而油價油價大約上漲了 10%。

截至 20 日，西德州中質原油期貨交易價格約為每桶 75 美元。DataTrek Research 聯合創辦人 Nicholas Colas 在 16 日的研究報告中指出，市場面臨的最大風險是油價大幅上升，這將對經濟成長造成壓力。

Colas 分析了 1987 年至 2019 年的時期，發現西德州原油價格在經濟衰退前通常會比前一年翻倍。他指出，這使得每桶 120 美元成為觀察 WTI 原油的重要水準，而這與 20 日收盤價約 75 美元的價格仍有一大段距離。

根據 Colas 的說法，要出現如此劇烈的漲幅，將需伴隨「長時間的軍事行動」。

降息辯論持續延燒

聯準會公開市場委員會（FOMC）6 月的會議如期召開，幾乎沒有出現任何意外地並未調整利率。即使是對今年剩餘時間的利率預測，也幾乎沒有太大變化，中位預測顯示，至 2025 年底前將有 50 個基點的降息，亦即兩次降息。

最大的變化出現在聯準會的《經濟預測摘要》（SEP）中，該報告上調了通膨預測，同時下調了對經濟成長的預期。

總體而言，策略師與經濟學家一致認為，聯準會的預測顯示出「停滯性通膨」的可能性，即經濟成長放緩的同時，通膨仍高於聯準會設定的 2% 目標。不過，這種情況在關稅來回波動的背景下早已被廣泛討論。

目前有 7 位官員預測今年不會降息，另有 8 位預估將降息兩次，顯示在通膨上升與勞動市場走弱之間，聯準會在未來幾個月的政策方向仍存明顯分歧。

「隨著數據陸續出爐，這些分歧應該會縮小。」鮑爾表示。

數據確認

本週將公布一項關鍵數據：5 月份的個人消費支出（PCE）報告，將於 27 日發布。

經濟學家預估，扣除食品與能源等波動性較大的項目後的「核心」PCE 年增率將達 2.6%，高於 4 月份的 2.5%。按月計算，「核心」PCE 預計為 0.1%，與 5 月持平。

「整體而言，這對聯準會來說會是一個不錯的數字，但在關稅為通膨路徑帶來不確定性的情況下，這仍難以提供太明確的訊號，」美國銀行經濟學家 Stephen Juneau 在致客戶的報告中寫道。

歷史新高觀察

標普 500 指數近幾週持續接近歷史新高，但一直未能突破 2 月 19 日收盤的 6,144.15 點。

Exhibit A 共同創辦人 Matt Cerminaro 的研究顯示，標普 500 在經歷大幅回落後重新逼近新高時，經常會出現這種情況。Cerminaro 分析了每次標普 500 在下跌 20% 之後重返高點的情形，發現該指數一旦回到距離歷史高點 5% 以內，平均仍需超過三個月的時間才會創下新高。

就目前而言，標普 500 自 5 月 12 日以來才剛回到距離歷史高點 5% 以內的區間。