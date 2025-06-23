鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-23 06:00

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美國上周六 (21 日) 晚間，川普宣布美軍對伊朗境內三處核設施實施精準打擊，引發國際社會高度關注。這次軍事行動正值美伊關係持續緊張之際，區域局勢面臨前所未有的失控風險。

美國靠武力能解決伊朗核問題？專家：歷史證明越打越糟 對話才是正道

根據《福斯新聞》報導，此次空襲動用了 6 枚鑽地彈和 30 枚「戰斧」巡弋飛彈，重點打擊福爾道、納坦茲和伊斯法罕等核設施。伊朗媒體《Tasnim》周 (22) 日引述地方官員證實攻擊發生，但強調僅造成表面損傷，未動搖核心設施。

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美國眾議院少數黨領袖 Hakeem Jeffries 批評川普此舉未經國會授權，將國家推向「災難性戰爭邊緣」。共和黨內部亦出現分裂聲音，議員梅西指責違反憲法，策略師朗韋爾則認為此舉將招致支持者強烈反彈。

國際觀察人士指出，白宮選擇此時動手，既源於對伊朗核能力削弱的誤判，也暴露出對伊核協議徹底失效的焦慮。

《紐約時報》分析指出，這場「危險豪賭」押注於美國能否承受伊朗後續報復及徹底阻斷其核計劃的可能性。

中東地緣政治格局正面臨劇烈震盪。伊朗外長阿拉格齊斥責攻擊「令人髮指」，強調將採取一切必要措施捍衛主權。

聯合國秘書長古特雷斯警告稱，此舉構成 "直接威脅"，恐引發中東地區危險局勢升級。巴勒斯坦政治學家達賈尼預測，伊朗反擊目標恐將超越地理邊界，波斯灣美軍基地與外交機構首當其衝。

埃及赫勒萬大學教授布特羅斯指出，衝突外溢效應恐波及整個中東，支持伊朗的區域力量或將連結反制，導致局勢完全失控。

全球供應鏈安全亦受嚴重威脅。卡達大學專家賴特警示，若荷姆茲海峽遭封鎖，國際能源市場將遭受毀滅性衝擊。波斯灣國家更擔憂核外洩漏風險。

布特羅斯也警告，放射性污染恐造成持續數十年的生態災難。

國際危機研究組織專家瓦埃茲分析指出，伊朗恐採取「非對稱報復」，包括退出《不擴散核武條約》，這將使核不擴散體系面臨嚴峻考驗。

軍事對抗的螺旋升級引發多方憂慮。伊朗原子能組織明確表態不會終止核子計畫，反而可能加速研發進程。

軍備控制協會專家達文波特指出，武力打擊僅能延緩伊朗技術發展，反而刺激伊朗強化核子能力。

沙烏地阿拉伯戰略研究中心研究員沙巴尼強調，中東長期飽受武力干預之苦，恐怖主義與極端主義滋生與此密切相關。

國際觀察人士普遍認為，當務之急是重啟對話機制，而非延續對抗邏輯。