鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-19 16:25

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根據彭博資訊等外電新聞援引，於美中新一輪貿易談判之後、中東地緣政治情勢升溫之前，所進行調查的 6 月份美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒升溫，有淨 46% 的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，對比前兩個月分別有淨 59% 與淨 82% 的受訪者如此預期，預期經濟將軟著陸的經理人由 61% 上升至 66%，預期經濟甚至不會著陸的經理人由 3％攀升至 16%。

樂觀情緒升溫！美銀經理人未來5年最看好國際股市、美股和黃金 。（圖: shutterstock)

當被問及未來五年可能表現最佳的資產時，54% 的經理人認為是國際股市、23% 的經理人認為是美股，13% 經理人認為是黃金、5% 的經理人看好債市表現。此外，經理人對於川普大而美法案對促進經濟的影響態度保留，59% 的經理人認為該法案在未來六個月內不會對美國經濟活動帶來實質提振效果，反而有 81% 的經理人認為將加劇美國財政赤字壓力。

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在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨 13% 減碼回升至淨 2% 減碼，其中美股配置由淨 38% 減碼上升為淨 36% 減碼，對於歐股配置則由淨 35% 加碼小幅縮減至淨 34% 加碼，對於新興股市的配置由淨 11% 加碼攀升至淨 28% 加碼，為 2023 年 8 月以來最高水準。對於債券的配置比重則下降，由上個月的淨 1% 減碼轉為淨 5% 減碼。

以上資料依據彭博資訊，六月份美銀美林經理人調查於 6/6~6/12 進行，對管理 5,230 億美元資產的 190 位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，美國與中國貿易談判達成框架協議、與其他國家的談判則持續進行，金融市場對於關稅衝擊經濟前景的擔憂持續降溫，然而以伊衝突升溫為全球金融市場投入變數，由雙方懸殊的軍事實力來看，預期整體衝突應不致擴散或持續太久。

本週關注聯準會動向，投資人將由聯準會政策聲明尋找降息路徑的蛛絲馬跡，而隨著 90 日的關稅暫緩期期限將至，預期美國關稅議題相關訊息將持續牽動市場表現，值此眾多不確定性籠罩之際，建議投資人建構「多元分散」投資組合應對，核心配置首選平衡型基金，債券靠攏以中短天期持債之「中性利率曝險」的複合債及非投資等級債，爭取收益機會，股市布局首選科技及創新科技產業，非美元資產看好日本及印度股票型基金，或以日圓避險股份參與，空手者可將 5~10% 資金配置於黃金產業型基金，提高投組多樣性。