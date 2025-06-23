鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 08:00

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美國加入以色列對伊朗核設施的襲擊，這將使伊朗捲入一場新的中東戰爭，並可能引發市場劇烈波動的反應。

美國突襲伊朗 全球市場嚴防「失控式溢出效應」。(圖:shutterstock)

川普在白宮發表簡短的電視講話，稱這次襲擊是「一次輝煌的軍事勝利」，徹底摧毀了伊朗核設施，並威脅將採取進一步行動。 他還說：「伊朗，這個中東的惡霸，現在必須實現和平。」

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對投資者而言，美國的攻擊可能會引發對中東衝突擴大的擔憂。過去的緊張事件，包括 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯對以色列的襲擊、以色列對加薩的報復性入侵所引發的緊張局勢、甚至去年以色列與伊朗之間的攻擊交換，都未能在市場上引發持久反應，主要原因是人們所擔心的對原油和能源供應的衝擊最終未有發生。

現在的問題是，美國的直接介入是否提高了供應中斷的風險。

「對市場來說，這打破了『衝突可控』的幻想。原本是一場地區代理戰，如今卻成了一場由美國主導、針對大規模毀滅性武器基礎設施的高風險空襲，可能在能源市場、全球航運路線及風險情緒方面產生難以預測的外溢效應。」SPI Asset Management 的執行合夥人 Stephen Innes 在一份報告中表示。

投資人對川普提出的兩週時限本已有所警惕。XTB 研究總監 Kathleen Brooks 警告：「風險在於川普可能改變主意。」川普本人在 20 日晚間告訴記者，他已給予伊朗一段「時間」，但「最多就是兩週」。

James Bambino 標普全球商品洞察高級石油分析師 21 日晚間發布最新報告指出，「關鍵問題是，接下來會發生什麼？伊朗會直接或透過其盟軍民兵攻擊美國利益嗎？伊朗原油出口會被中止嗎？伊朗會攻擊霍爾木茲海峽的航運嗎？」

伊朗有可能關閉航運路線，特別是關鍵的霍爾木茲海峽，這是石油貿易商和全球投資者的焦點。霍爾木茲海峽每天運輸約 2,000 萬桶石油和石油產品，以及全球 20% 的液化天然氣。

分析家和經濟學家一直在爭論石油衝擊可能造成多大的後果，以及伊朗有效瞄準連接波斯灣和印度洋的水道的能力。

Bambino 表示，原油價格 22 日可能會上漲，但如果伊朗不回應，這種反應注定會消退，因為世界「有足夠的石油」。

他表示，自 1 月初以來，原油庫存已增加逾 2 億桶，隨著 OPEC + 增產，夏季煉油需求高峰期過後，庫存可能會大幅增加。 「因此，即使伊朗出口受到影響，只要霍爾木茲海峽保持暢通——我們預計它會保持暢通——實物石油儲備就足夠了。」

這次攻擊發生時，市場正處於休市狀態。在 6 月 12 日以色列對伊朗發動攻擊後，股市投資人受到驚嚇，油價期貨也隨之上漲。西德州中質原油（WTI）20 日收於每桶 74.93 美元，下跌 22 美分，儘管 18 日收盤時創下自 1 月以來的最高價。由於六月節假期，WTI 週四未有結算。

股市方面，截至 20 日僅呈現溫和壓力，標準普爾 500 指數本週下跌 0.2%，20 日收於 5,967.84 點，距 2 月 19 日創下的歷史高點僅低 2.9%。

市場將於美國時間週日晚間重新開盤，亞太市場率先展開新的一週，交易員和投資者很可能會先行反應，再行評估。