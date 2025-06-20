鉅亨網編輯林羿君 2025-06-20 06:00

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國際股票迄今的表現已遠超美股，引發華爾街對於此趨勢是暫時性的，還是長期性的激烈辯論。法興銀行策略師表示，這場「重大輪動」顯示，美股將會保持疲態。

美股將常處劣勢？法興銀行揭資金「大輪動」五個訊號。(圖:shutterstock)

專注於追蹤資金流向的法國興業銀行策略師 Arthur van Slooten 指出，當前從美國市場轉向國際市場的資金重新配置，具備「重大輪動」的所有特徵，且目前仍處於初期階段。他強調，過去三個月股票基金資金流的轉向明確證實，這場重大輪動已經開始。

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van Slooten 透過分析 ETF 和共同基金的資本流動，提出了以下五點關鍵觀察：

歐洲成為首選目的地： 歐洲直接股票基金流入額高達 490 億美元，幾乎是美國 (270 億美元) 的兩倍。

全球已開發市場受青睞： 流入全球已開發市場基金的資金幾乎是美國基金的兩倍，其中約 40% 的基金排除了美國股票，顯示投資人正積極尋求國際市場曝險。

新興市場強勢回歸： 新興市場基金流入金額達 230 億美元，僅略低於美國，其中中國佔了近一半，吸引了 110 億美元的資金流入。

美元疲軟推動輪動： 儘管美元下跌並非唯一原因，但疲軟的美元確實降低了美國股票在全球股票基金中的權重。

歐洲信貸市場受追捧： 尋求投資信貸基金的投資人更傾向歐洲市場，儘管美國信貸市場規模更大。

van Slooten 進一步分析指出，儘管以美元計價的股票佔全球股票基金市值的近 70%，但過去三個月僅有 30% 的資金流向了這類股票。這一現象顯示，美元走弱導致美國資產在其各自市場中的占比下降，但美元走弱並非是導致這項轉變的全部原因。