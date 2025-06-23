美軍炸伊朗！中國、俄羅斯外交部回應來了
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普宣布，已完成對伊朗福爾多、納坦茲、伊斯法罕三處核設施的打擊，國際社會高度關注中國與俄羅斯會如何回應。
川普上周六（21 日）透過社交平台 Truth Social 宣布，美軍戰機成功轟炸伊朗在福福爾多、納坦茲與伊斯法罕的三處核設施，所有執行攻擊的戰機均已安全飛離伊朗領空，返回基地。
中國外交部發言人周日表示，中方強烈譴責美方襲擊伊朗，攻擊國際原子能機構監管下的核設施。美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。
中方呼籲衝突當事方儘快停火，尤其是以色列，以保障平民安全，開啟對話談判。中方願同國際社會一道，凝聚合力、主持公道，為恢復中東和平穩定作出努力。
俄羅斯外交部周日也發布聲明，強烈譴責美國襲擊伊朗核設施，稱此舉粗暴違反國際法、《聯合國憲章》和聯合國安理會決議。
另據《今日俄羅斯》報導，俄羅斯外長拉夫羅夫在評論某些西方國家支持以色列行使自衛權時說，如果允許各國按照自己的意願解釋《聯合國憲章》規定的自衛權，世界會徹底混亂。
俄羅斯安全會議副主席梅德韋杰夫當天通過社交媒體說，美方襲擊伊朗後，捲入了有可能發展為地面行動的新衝突。他還表示，世界上絕大多數國家都反對以色列和美國打擊伊朗。
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