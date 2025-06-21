馬斯克尋求俄羅斯政治庇護？克里姆林宮與外交部出面發聲！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-21 19:50

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克里姆林宮與外交部出面駁斥馬斯克尋求俄羅斯政治庇護傳聞。(圖：Shutterstock)

對於「馬斯克尋求俄羅斯庇護」的說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitriy Peskov）於 6 月 20 日出席聖彼得堡國際經濟論壇時表示，在有明確證據之前無法評論，並反問：「馬斯克為什麼要尋求政治庇護？也許這根本是謠言？」他甚至直言這件事「連陰謀都算不上」。

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俄羅斯外交部也透過塔斯社回應，強調達萬科夫並非該部官員，與外交部立場無關。外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）補充，除了一些網路上的報導外，她沒有收到任何相關資訊，建議媒體應向提出此主張的人求證。

不僅俄方否認，馬斯克的父親 Errol Musk 也對傳聞提出質疑。他在接受俄國《消息報》訪問時表示：「不，我不認為這是真的。」

此次庇護傳聞可能源於馬斯克與美國總統川普之間的公開對立。馬斯克批評川普推行的《大而美法案》為「令人作嘔」的大規模支出政策，激怒了川普支持陣營。

川普前顧問班農（Stephen Bannon）甚至呼籲將馬斯克驅逐出境。然而，根據《路透》報導，馬斯克與川普的關係近期已有降溫與和解跡象。