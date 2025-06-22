伊朗反駁川普空襲核設施言論：稱福爾多並未被「徹底摧毀」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-22 14:00

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針對美國總統川普聲稱美軍已「徹底摧毀」伊朗三座核設施，伊朗方面做出回應，指控川普誇大其詞，強調關鍵設施損害輕微，尤其位於深山的福爾多（Fordow）核設施並未有「嚴重損壞」。

伊朗反駁川普空襲核設施言論：福爾多並未被「徹底摧毀」。(圖：Shutterstock)

據《CNN》報導，代表福爾多所在地庫姆（Qom）的國會議員 Manan Raeisi 週日（22 日）表示，該核設施「受損相當表面」，破壞主要集中於地面結構，設施本體未有重大影響。

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他反駁稱：「與川普的假言論相反，福爾多核設施並未受到嚴重損壞。大部分受影響區域位於地面以上，可以完全修復。」

Raeisi 進一步表示，早在空襲前，伊朗就已將具風險的核組件轉移至安全地點，並強調未偵測到任何核輻射洩漏情況。他也補充道，福爾多核電廠目前沒有人員死亡的報告。

根據《法斯通訊社》（Fars News Agency）報導，空襲當晚當地防空系統曾啟動，並傳出爆炸聲及短暫火光。報導指出火勢在幾分鐘內即被控制，未造成重大損害或人員傷亡。

伊朗國營媒體也宣稱，空襲僅影響福爾多的出入口隧道，並未損及內部核心設施，不過該報導未附上相關證據。

此次美軍行動亦波及納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）核設施。川普於週六（21 日）晚間在白宮全國演說中表示，三處核設施「已被徹底摧毀」，並形容這是「壯觀的軍事勝利」。

Raeisi 指出，此次空襲是美國「正式介入戰爭」的行為，並警告伊朗將根據這場「愚蠢行動」決定接下來的反制方案。

伊朗請求聯合國安理會召開緊急會議，譴責美國的攻擊

與此同時，伊朗也於週日發布一封信函，稱已請求聯合國安理會召開緊急會議，敦促安理會譴責美國對其核設施的攻擊。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）在信中稱，美國的攻擊「對區域和國際和平與安全構成嚴重威脅」。

他還聲稱，襲擊「完全受到國際原子能總署的監督」。但他沒有提供證據支持這項說法。自從與以色列爆發衝突以來，伊朗對國際原子能總署的批評日益增加。