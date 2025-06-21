鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-21 07:15

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美國總統川普週五 (20 日) 進一步加大對聯準會主席鮑爾的批評力道，甚至放話可能改變立場，考慮將其撤換。

川普再施壓鮑爾降息1%-2% 放話考慮炒了他 (圖：shutterstock)

與此同時，川普對降息的要求也同步升級，從先前主張降息 1%，進一步加碼至 1% 至 2% 的降幅，對聯準會施壓越來越強烈。

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值得注意的是，雖然總統擁有提名聯準會主席的權力，但鮑爾任期到 2026 年 5 月，目前並無明確法律授權允許總統任意撤換已由參議院通過的人選。鮑爾本人也多次強調，將堅守崗位、不因總統壓力辭職。

川普在 Truth Social 全文如下：

「太遲了」的鮑爾抱怨成本過高，而這些成本大多是由拜登那個假「政府」造成的。但鮑爾本可以為我們的國家做一件最大、最好的事，就是幫助我們降息。如果他把利率降到應有的水平，也就是 1% 到 2%，那個「笨蛋」每年就能為美國節省高達 1 兆美元。

我完全明白我對他的強烈批評讓他更難去做他本該做的事 (降息)，但我已經嘗試了各種方式：我對他親切過、中立過、也對他兇過，但都沒用！他是個蠢人，而且明顯是個討厭我的人，他根本不該在那個位置，我聽了不該聽的人的建議，拜登也不該重新任命他。

美國現在幾乎沒有通膨，經濟表現良好，隨著大量關稅收入的到來和美國全國各地工廠的建設，經濟很快就會表現得比以往任何時候都好。

如果鮑爾真的擔心通膨或其他問題，他只需降息，我們就能在利息成本上獲益；等「那些情況」真的發生 (我懷疑會發生！)，再升息就好啦。不要說你 (鮑爾) 覺得未來可能會有通膨，因為現在沒有。如果將來真的有，就那時候再升息！