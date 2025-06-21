鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-21 05:41

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俄羅斯總統普丁週五 (20 日) 參加聖彼得堡國際經濟論壇，當被問及是否擔心世界正逐步走向第三次世界大戰時，他表達嚴重關切。

普丁擔憂世界正走向第三次世界大戰(圖：REUTERS/TPG)

普丁指出，全球衝突的潛在風險正在上升，世界多個地區的局勢日益緊張。他提到包括俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及以色列與伊朗之間不斷升高的衝突。

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此外，普丁特別對伊朗核設施周邊的情勢表達憂慮，強調目前有俄羅斯專家正參與當地兩座核反應爐的建設工作。

問及是否擔心世界正逐步走向第三次世界大戰？普丁回應：「這確實令人擔憂，我是認真的，我不是在暗諷，也不是在開玩笑。」

普丁稱：「當前確實存在大量衝突的潛在因素，而且正在升高，近在眼前，並直接影響我們。」

他強調在面對這些局勢時，需要保持高度警覺並採取外交手段來應對。他補充：「現在不僅需要密切關注事件發展，更需要全力推動尋求解決方案，最好是以和平方式，朝所有方向努力。」

普丁：整個烏克蘭都是俄羅斯的

普丁擔憂世界正走向第三次世界大戰 (圖片：shutterstock)

普丁週五也表示，他不排除俄軍奪取烏克蘭東北部大城蘇梅 (Sumy) 的可能性，並宣稱「整個烏克蘭都是俄羅斯的。」

普丁在該經濟論壇上說：「我們並無佔領蘇梅的目標，但原則上我也不排除…… 烏克蘭對俄羅斯構成持續威脅，經常砲擊邊境地區。」

蘇梅距離俄羅斯邊境僅約 30 公里 (18 英里)，自從 2022 年 2 月俄羅斯發動全面入侵以來，該地一直是攻擊目標。

在一連串強硬言論中，普丁似乎再次否認烏克蘭的國家主權。

他表示：「我認為俄羅斯人與烏克蘭人是同一個民族。從這個意義上說，整個烏克蘭都是我們的。」

他還補充說：「俄軍踏足之處，那裡就是我們的。」

這番言論再次為莫斯科與基輔之間和平談判的前景蒙上陰影。

俄羅斯近幾個月來一再拒絕無條件停火的呼籲，並要求烏克蘭進一步割讓領土作為和談的前提。

去年 8 月，烏克蘭軍隊曾從蘇梅地區對俄羅斯西部的庫斯克州發動反攻，奪下數十個邊境聚落並控制數月，後來被俄軍與數千名北韓士兵協助下重新奪回。

普丁其後下令部隊在烏克蘭境內俄羅斯邊境沿線建立所謂「緩衝區」。

烏軍近日在蘇梅地區收復多個定居點，並持續阻止俄羅斯軍隊在東北邊境的推進，使俄軍約 5 萬人陷入混亂局勢。