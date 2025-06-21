〈美股盤後〉傳美日高層會談取消 標普連三黑 台積電ADR挫近2% 

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-06-21 05:35

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美股主要指數週五 (20 日) 收盤漲跌互見。英國《金融時報》報導，由於川普政府要求東京增加國防支出，日本取消了 7 月 1 日與美國的高層會晤，股市一度擴大跌幅。此外，規模高達 6.5 兆美元的期權合約到期，也推動成交量激增。

傳美日高層會談取消 標普連三黑 台積電ADR挫近2% (圖：REUTERS/TPG)

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晶片股成為賣壓重心，因有消息指出美國政府考慮撤銷對中國的半導體設備出口豁免。輝達股價下滑逾 1%，台積電 ADR 重挫近 2%。

投資人亦關注多項變動中的情勢，以色列與伊朗間的緊張關係仍在升溫，白宮則表示，總統川普將在未來兩週內決定是否授權對伊朗發動攻擊。

英、法、德三國外交高層週五 (20 日) 在日內瓦積極推動與伊朗的最後時刻外交協商，各方歷經 3 小時會談後未達實質性進展，均表示會在未來舉行會談進行進一步談判，不過各方均未透露下次會談時間。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）週五表示，他不認為關稅將明顯推升通膨，並呼籲決策者最早應在 7 月開始降息。他強調，若開始擔憂勞動市場的下行風險，「就應立即行動，不必再等」。

在華勒發言前，市場普遍預期聯準會將於 9 月啟動降息，12 月再降一次。

美股週五 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 35.16 點，或 0.08%，收 42,206.82 點。

那斯達克指數下跌 98.86 點，或 0.51%，收 19,447.41 點。

S&P 500 指數下跌 13.03 點，或 0.22%，收 5,967.84 點。

費城半導體指數下跌 39.55 點，或 0.75%，收 5,211.48 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 135.48 點，或 0.95%，收 14,051.75 點。

標普 11 大板塊指數微幅下跌。通訊服務板塊表現最弱 (下挫 1.83%)，原物料 (-0.65%) 與醫療保健 (-0.46%) 也成為壓力來源，能源類股逆勢領漲。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭多收黑。Meta (META-US) 下跌 1.93%；蘋果 (AAPL-US) 大漲 2.25%；Alphabet (GOOGL-US) 大跌 3.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.33%。

台股 ADR 全數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.87%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.50%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.09%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.50%。

企業新聞

《華爾街日報》報導，美國商務部已通知三星電子、SK 海力士和台積電等頂尖半導體製造商，美方計劃撤銷現時允許該批公司在中國使用美國技術的出口豁免。

台積電 ADR (TSM-US) 重挫近 2% 報每股 209.51 美元。輝達 (NVDA-US) 同步走跌 1.12% 至每股 143.85 美元。

此外，據兩位知情人士透露，鴻海與輝達正就人形機器人在休斯頓新工廠的應用進行談判，該工廠將生產輝達 AI 伺服器。

參議院通過具有里程碑意義的穩定幣法案後，穩定幣發行商 Circle (CRCL-US) 股價週五延續漲勢，噴漲 20.39% 至每股 240.28 美元，連續兩個交易日登歷史新高。

特斯拉 (TSLA-US) 走升 0.034% 至每股 322.16 美元。

特斯拉最早將在 6 月 22 日在德州奧斯汀啓動自動駕駛出租車服務試營運，首批將投放約 10 輛 Model Y SUV 進行路測。另外，特斯拉在中國首個電網側儲能電站計畫簽約，標誌著總投資 40 億元人民幣的吉瓦時級電網側獨立儲能電站及配套重大項目正式落戶臨港。

Meta (META-US) 下滑 1.93% 至每股 682.35 美元。Meta 正式宣布與 Oakley 合作推出新一代智慧眼鏡。這款智慧眼鏡的電池續航力是 Meta Ray-Bans 的兩倍，並且能夠拍攝 3K 影片。

華爾街分析

一週來看，標普週線微跌約 0.2%，道瓊週漲 0.02%，那斯達克同期升幅約 0.2%。

中東地緣政治局勢正考驗投資人承受力，但巴克萊發布報告認為，儘管油價上升，但整體市場未見恐慌，油價衝擊對股市的影響通常較短暫，目前的危機或會帶來入市機會。

LPL 金融首席股票策略師 Jeff Buchbinder 指出：「在判斷美股如何應對這場地緣政治衝擊前，需解答幾個關鍵問題，包括伊朗能源基礎設施將受損的程度及持續時間、其核能力會否被徹底摧毀，以及現政權是否維持統治地位。」

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「當前全球局勢充滿不確定性，誰會想在週末前加碼持股呢？」他指出，標普目前距離 52 週高點仍有約 3% 的差距，並形容：「先前的高點就像一道生鏽的門，需要多次推動才能真正打開。」

Stovall 補充道：「若地緣政治風險趨緩，將有助於市場情緒回穩。」